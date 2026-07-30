El joven formaba parte de un grupo de cuatro personas, que fueron quienes dieron el aviso y continuaron el descenso por sus propios medios

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Los bomberos del Consorcio Provincial de Alicante han llevado a cabo este jueves dos rescates con helicóptero en distintos puntos de la provincia. En el primero auxiliaron a un senderista de 22 años que sufrió una caída en el Puig Campana, en Finestrat, mientras que en el segundo rescataron a un ciclista de 69 años que se encontraba agotado, desorientado y sin agua en el Barranc de l'Infern, en La Vall de Laguar.

El aviso de la primera intervención se recibió a las 08:27 horas, después de que el joven sufriera una caída que le provocó una luxación de hombro, lo que le impedía continuar el descenso de la sierra.

Ante la situación, se activó el helicóptero de rescate, desde el que descendieron un rescatador y un sanitario. Tras prestarle una primera asistencia con analgesia e inmovilizarle el hombro, el senderista fue izado mediante una grúa de rescate hasta la aeronave.

Posteriormente, fue trasladado a la helisuperficie de Finestrat, donde le esperaba una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) para continuar con la asistencia sanitaria.

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Un ciclista quedó agotado y sin agua en el Barranc de l'Infern

La segunda intervención tuvo lugar a las 11.36 horas en el Barranc de l'Infern, en el término municipal de La Vall de Laguar.

Los bomberos rescataron a un ciclista de montaña de 69 años, que había llegado hasta el cauce del barranco y se encontraba sin agua, agotado, desorientado y sin posibilidad de continuar la marcha. Los efectivos localizaron al ciclista, descendieron hasta su posición y lo izaron al helicóptero con ayuda de la grúa de rescate. Durante el vuelo, el hombre fue rehidratado, antes de ser trasladado al parque de bomberos de San Vicente, donde finalizó la intervención.