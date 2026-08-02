Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Valencia
Agresiones

Detenida por circular a mucha velocidad y en sentido contrario en Pilar de la Horadada, Alicante: mordió a un agente tras ser interceptada

El mordisco dejó en el brazo del agente una visible marca
El mordisco fue tal que dejó una visible marca en el brazo del agente. Policía Local de Pilar de la Horadada

  • El suceso ocurrió en la madrugada del 30 de julio en la zona costera de Torre de la Horadada, Alicante

  • Tras ser interceptada, la violenta conductora se negó a someterse a las pruebas de alcoholemia y drogas

Compartir

AlicanteUna mujer fue detenida por circular muy veloz en un vehículo y, además, en sentido contrario, en una zona costera de la localidad de Pilar de la Horadada (Alicante). También mordió a un agente después.

Así lo ha asegurado la Policía Local del municipio, compartiendo incluso una fotografía en la que se aprecia claramente cómo de marcado le quedó el brazo al afectado, tras el fuerte mordisco.

PUEDE INTERESARTE

Todos los hechos ocurrieron durante la madrugada del 30 de julio en Torre de la Horadada, donde una patrulla pudo interceptar a la conductora que estaba poniendo en grave riesgo la seguridad vial.

Se negó a las pruebas de alcohol y drogas

Cuando los agentes le indicaron que debía someterse a las pruebas de alcoholemia y drogas, la mujer se negó con rotundidad. Empezó a mostrar una actitud violenta, agrediendo a los policías.

PUEDE INTERESARTE

Al final fue arrestada por presuntamente cometer varios delitos: conducción temeraria, negativa a realizar los controles de sustancias consumidas o ingeridas, desobediencia grave y atentado a la autoridad.

"La rápida y acertada actuación evitó consecuencias aún más graves", ha asegurado la Policía Local de Pilar de la Horadada acerca de lo que podía haber causado la conductora, por ejemplo, provocando algún accidente de tráfico.

Temas