Iván Sevilla 02 AGO 2026 - 19:08h.

El suceso ocurrió en la madrugada del 30 de julio en la zona costera de Torre de la Horadada, Alicante

Tras ser interceptada, la violenta conductora se negó a someterse a las pruebas de alcoholemia y drogas

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AlicanteUna mujer fue detenida por circular muy veloz en un vehículo y, además, en sentido contrario, en una zona costera de la localidad de Pilar de la Horadada (Alicante). También mordió a un agente después.

Así lo ha asegurado la Policía Local del municipio, compartiendo incluso una fotografía en la que se aprecia claramente cómo de marcado le quedó el brazo al afectado, tras el fuerte mordisco.

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Todos los hechos ocurrieron durante la madrugada del 30 de julio en Torre de la Horadada, donde una patrulla pudo interceptar a la conductora que estaba poniendo en grave riesgo la seguridad vial.

Se negó a las pruebas de alcohol y drogas

Cuando los agentes le indicaron que debía someterse a las pruebas de alcoholemia y drogas, la mujer se negó con rotundidad. Empezó a mostrar una actitud violenta, agrediendo a los policías.

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Al final fue arrestada por presuntamente cometer varios delitos: conducción temeraria, negativa a realizar los controles de sustancias consumidas o ingeridas, desobediencia grave y atentado a la autoridad.

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"La rápida y acertada actuación evitó consecuencias aún más graves", ha asegurado la Policía Local de Pilar de la Horadada acerca de lo que podía haber causado la conductora, por ejemplo, provocando algún accidente de tráfico.