Los agentes detuvieron a los tres ocupantes del vehículo, uno de ellos una mujer embarazada que llevaba 50 gramos de cocaína pura escondida

Detienen a un depredador sexual en La Rioja cuando estaba con una menor a la que captó por redes: estaba buscado por otra agresión sexual en Tarrassa

La Guardia Civil de Dolores y la Policía Local de Albatera (Murcia) han detenido a tres personas como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas, al ser sorprendidos con diferentes cantidades de distintas drogas, en un control realizado de forma conjunta por los agentes. Uno de los implicados reaccionó violentamente, tratando de evitar que lo detuvieran y llegando a morder a uno de los agentes.

La mayor parte de los estupefacientes intervenidos, una roca de más de 50 gramos de cocaína pura, la portaba entre su ropa una mujer embarazada.

Los hechos ocurrieron a las 20,20 horas del pasado 26 de octubre cuando varios agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Dolores y de la Policía Local de Albatera realizaban un dispositivo conjunto de identificación de vehículos y personas en la carretera convencional CV 909, en el término municipal de Albatera.

Al parar a un turismo en el que viajaban tres personas y proceder a su identificación, la actitud de los ocupantes indujo a sospecha a los agentes, que realizaron una comprobación exhaustiva localizando, ocultas entre la ropa de los ocupantes, diferentes cantidades de varios estupefacientes, así como varios billetes de dinero en efectivo.

Forcejeo con los agentes

Al ser informados de que iban a ser detenidos por un delito de tráfico de drogas, uno de los hombres trató de resistirse, iniciando un forcejeo con los agentes por el que dos de ellos sufrieron lesiones y llegando a morder con violencia a uno de ellos. Aún así, los agentes lograron reducirlo y las tres personas fueron detenidas y trasladadas al cuartel para la instrucción de las diligencias.

Los detenidos son dos hombres de 27 y 37 años y una mujer de 44 a los que se les imputan un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Además, al hombre de 27 años que trató de resistirse a la detención, se le imputa un delito de atentado contra agente de la autoridad.

Han sido intervenidos una roca de cocaína de 53,3 gramos de peso, con un alto grado de pureza, una bellota de hachís y un cigarro porro, además de 150 euros probablemente procedente de la venta, un teléfono móvil y el vehículo empleados en la comisión del delito.

Han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Orihuela, que ha decretado libertad con cargos.