Iria Sebastià Valencia, 14 AGO 2026 - 18:30h.

El proyecto de 21 millones de euros permanece paralizado desde hace tres años a la espera de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA)

La regresión costera avanza diariamente y los afectados convocan una manifestación el 21 de agosto para exigir soluciones

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La playa de Tavernes de la Valldigna continúa avanzando diariamente hacia las viviendas, a la espera de la ejecución de su plan de regeneración integral, una intervención de 21 millones de euros que tres años después, sigue sin llegar.

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La falta de arena ya no es un problema exclusivo de la zona de La Goleta. Hacia el sur de la localidad, en dirección a Xeraco los vecinos califican la situación de insostenible. Los efectos del temporal Harry del pasado mes de enero mostraron la realidad de la situación al provocar el colapso de los balcones de un edificio en primera línea.

Solo ofrece un alivio temporal durante el verano

Con la reciente aportación de emergencia de 60.000 metros cúbicos de arena, los vecinos señalan que este tipo de medidas solo ofrece un alivio temporal durante el verano. Critican que la estrategia de rellenar arena se viene repitiendo "desde hace quince años sin éxito a la larga", ya que cualquier temporal o subida de la marea durante el resto del año "vuelve a comerse sus casas".

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Ante la falta de avances, los colectivos Sos Platja de Tavernes y Aceplat han convocado una manifestación para el próximo viernes 21 de agosto a las 20:00 horas. La concentración se llevará a cabo en el área afectada por los pasados temporales bajo el lema 'La nostra platja, el nostre futur', con el objetivo de presionar al Ministerio y a la Generalitat para que desbloqueen los trámites y protejan el paisaje del litoral afectado.