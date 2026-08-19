Investigan el hallazgo de posibles huesos humanos en el alcantarillado de Valencia

La Policía Nacional investiga el hallazgo de unos huesos en el alcantarillado del barrio valenciano de Nazaret

Investigan el hallazgo de restos óseos en el fondo del mar frente a Almuñécar, Granada

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La Policía Nacional investiga el hallazgo de unos huesos en el alcantarillado del barrio valenciano de Nazaret y su posible origen humano, han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

El descubrimiento se produjo este martes y agentes del grupo de Homicidios han abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido. También están a la espera de las pruebas practicadas a los huesos para determinar su origen y poder confirmar que son humanos.

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El hallazgo tuvo lugar mientras operarios de una contrata municipal realizaban tareas de limpieza en los imbornales del barrio, unos trabajos que estaban previstos desde hace meses, han detallado por su parte desde el Ayuntamiento de València.

Los huesos se encontraban dentro de una bolsa

Según ha adelantado 'Las Provincias', los restos óseos fueron encontrados en una bolsa y tanto los agentes de la Policía Científica como el forense de guardia confirmaron que son humanos tras una primera inspección y descartaron que pertenezcan a un animal.

Fue una brigada de los servicios de limpieza municipal quienes hallaron la bolsa con los restos de huesos. Estaba cerca de la estación de bombeo de Cantarranas, una instalación clave en la canalización de aguas residuales que discurre hacia el sistema de depuración de la ciudad, según confirma el mismo medio.

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La Policía Científica se encuentra investigando lo encontrado. Dadas sus características, las diligencias han pasado a manos de la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, mientras que los restos han sido derivados al Instituto de Medicina Legal de Valencia, donde los forenses determinarán la antigüedad de los huesos y si corresponden a una o varias personas e incluso las posibles causas de la muerte, así como si presentan síntomas de haber sufrido algún tipo de violencia para identificar si se trataría de un posible crimen.