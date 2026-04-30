Mabel Cupet Sevilla, 30 ABR 2026 - 14:51h.

El vehículo pesado ha impactado contra uno de los laterales del edificio, provocando numerosos desperfectos visibles en la estructura exterior del inmueble

Los vecinos del inmueble afectado han sido desalojados como medida preventiva

Compartir







Un camión se ha empotrado a primera hora de esta mañana de jueves 30 de abril contra una vivienda en el municipio sevillano de San Juan de Aznalfarache, en un suceso registrado en la confluencia de las calles Rodríguez Marín y Pedro Baena, donde se están llevando a cabo obras promovidas por la empresa pública de aguas Emasesa.

El vehículo pesado ha impactado contra uno de los laterales del edificio, provocando numerosos desperfectos visibles en la estructura exterior del inmueble, así como daños en elementos constructivos que están siendo evaluados por técnicos municipales. El estruendo del choque ha alertado a los vecinos de la zona, ante la incertidumbre generada en los primeros momentos tras el accidente.

PUEDE INTERESARTE Una fuerte tromba de agua anega las instalaciones del centro deportivo la Salobreja en Jaén

Desalojo preventivo

Como medida preventiva, los residentes del inmueble afectado han sido desalojados ante la posibilidad de que el impacto haya comprometido la estabilidad de la edificación. A pesar de la aparatosidad del siniestro y de la magnitud de los daños materiales, no se han registrado daños personales, según han confirmado fuentes municipales, lo que ha sido recibido con alivio tanto por los vecinos como por los equipos de emergencia desplazados.

PUEDE INTERESARTE Susto en un partido de baloncesto de Sevilla tras la caída de un panel del techo sobre un jugador

El accidente, cuyas causas aún se investigan, ha generado una rápida movilización de los servicios de emergencia. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local, bomberos, operarios de Emasesa y otros recursos municipales, que trabajan desde primera hora para asegurar la zona, controlar posibles riesgos derivados de la colisión y evaluar los daños ocasionados por el impacto. No se descarta que factores relacionados con la obra en ejecución o con la circulación en ese punto hayan podido influir en el suceso, extremo que será analizado en los correspondientes informes técnicos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Intervención municipal

La alcaldesa de San Juan de Aznalfarache, María Luisa Moya, se ha desplazado hasta el lugar del accidente para conocer de primera mano la situación. Durante su visita, ha trasladado a la familia afectada la total predisposición del Ayuntamiento para colaborar en todo lo necesario, tanto en la atención inmediata como en las posibles actuaciones posteriores derivadas del suceso, incluyendo medidas de apoyo en caso de que la vivienda no pueda ser habitada temporalmente.

Mientras tanto, la zona permanece acordonada y bajo supervisión técnica, con el objetivo de garantizar la seguridad y determinar el alcance real de los daños. Los equipos continúan trabajando en la retirada del vehículo siniestrado y en la inspección detallada del edificio, así como en la evaluación de las condiciones de la obra en ejecución en el entorno.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Medidas de seguridad

Según ha informado el Ayuntamiento, tras la realización de los estudios técnicos en el lugar del accidente, se ha procedido al apuntalamiento de la zona afectada como primera medida de seguridad. Una vez garantizada la estabilidad y con el fin de evitar riesgos mayores, se llevará a cabo la retirada del vehículo.

Desde el Consistorio aseguran que se evaluará el estado de la estructura y que la edificación será rehabilitada conforme a los criterios técnicos que se determinen. Asimismo, la zona permanecerá bajo vigilancia.