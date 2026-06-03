Alicante cuenta ahora con el primer equipo de bomberos de Europa especializado en la extinción de fuegos en altura con drones capaces de cargar hasta 100 litros de agua y ascender a 100 metros

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Efectivos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos (SPEIS) del Ayuntamiento de Alicante han participado en una formación especializada para el uso de drones en la extinción de incendios en altura.

Un curso al que también han asistido bomberos de la ciudad turca de Mersin junto a los expertos de la empresa encargada de suministrar los drones.

De esta forma, los bomberos de Alicante se convierten en el primer servicio de bomberos de Europa formado en estas actuaciones y que podrán aplicar en el futuro en escenarios reales.

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Durante la formación, los efectivos han podido trabajar con drones capaces de operar a una altura de hasta 100 metros y con una capacidad de carga útil de 100 kilogramos.

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Rescates, vigilancia y prevención de incendios

Los Bomberos de Alicante cuentan con una larga experiencia en el uso de drones especializados para la búsqueda de personas, termografía, vigilancia forestal y rescates acuáticos.

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La Unidad de Medios Aéreos de los bomberos municipales de Alicante (UMANT) está equipada con aeronaves que cuentan con cámaras térmicas y ópticas capaces de identificar a una persona a 1.000 metros de distancia. Además, este cuerpo dispone de drones de prácticas, sumergibles para entornos subacuáticos y modelos de carga pesada.

Los equipos de drones se emplean en la vigilancia de eventos tradicionales de alta afluencia de personas, como el dispositivo de seguridad de la Romería de la Santa Faz y son fundamentales en la detección de puntos calientes en incendios, seguimiento del perímetro de fuego y elaboración de mapas y fotogrametría.

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También se han empleado en la realización de maniobras coordinadas en la costa para la localización de personas en el agua, permitiendo el envío de las coordenadas exactas del náufrago a las lanchas de rescate.

Los nuevos drones para la extinción de incendios en altura, ofrecen la posibilidad a los bomberos de acceder a fuegos en edificios y construcciones de difícil acceso en zonas urbanas.