El auge de los pisos turísticos dispara la protesta vecinal en Valencia

Los vecinos del centro de Valencia se recorren las calles para localizar viviendas turísticas sin licencia

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Además del calor, otro fenómeno que se ha convertido en habitual durante el verano en España es la proliferación de los pisos turísticos, muchos de ellos operando de forma ilegal. En ciudades como Valencia, donde cada vez resulta más difícil acceder a una vivienda, el malestar vecinal ha llevado a algunos residentes a organizarse para localizar estos alojamientos y denunciar aquellos que carecen de licencia.

Una ruta por el centro para localizar viviendas turísticas

Antonio forma parte de uno de esos grupos de vecinos. Junto a otros residentes, recorre las calles del centro histórico con un objetivo claro: cartografiar las viviendas que podrían estar funcionando como pisos turísticos para, posteriormente, comprobar si están registradas de forma legal.

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Para ello, se fijan en pequeños detalles que, según explican, suelen repetirse en este tipo de alojamientos: "Los balcones normalmente siempre tienen la mesita y las dos sillitas de Ikea y, si además tiene una toalla, pues prácticamente es casi seguro", explica Antonio durante uno de los recorridos.

Aunque ninguno de estos indicios constituye una prueba por sí solo, los vecinos aseguran que la suma de varios elementos les permite sospechar de que se trata de un apartamento turístico. Los sistemas de acceso también llaman su atención. Encontrar casas antiguas equipadas con cerraduras electrónicas, cajas con llaves o candados, junto a la entrada y salida constante de personas con maletas, son algunas de las señales que utilizan para elaborar su mapa.

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"Este es otro de los datos que, de alguna manera, nos hace pensar que puede haber apartamentos turísticos", señala Antonio mientras muestra algunos de los edificios que han identificado.

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Una vez recopilada la información, los vecinos acuden al Ayuntamiento para comprobar si esas viviendas disponen de licencia. En caso contrario, trasladan la información al consistorio para facilitar la identificación de la oferta ilegal.

La vivienda, en el centro de la protesta vecinal

Los impulsores de la iniciativa consideran que el crecimiento de los pisos turísticos está agravando los problemas de acceso a la vivienda y modificando la vida en los barrios: "Donde cada vez vemos que hay más vecinos viviendo en habitaciones, parece que es de justicia que presionemos al Ayuntamiento, que le ayudemos, en algún modo, a identificar la oferta ilegal", defienden.

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Según recuerdan, en algunas ciudades hasta el 40 % de las viviendas de alquiler situadas en el centro tienen uso turístico, una realidad que, a su juicio, reduce la oferta residencial y contribuye al aumento de los precios.

El hartazgo de los vecinos no se limita a Valencia, en Madrid, residentes de distintos barrios también han impulsado acciones conjuntas para denunciar la proliferación de viviendas turísticas y reclamar un mayor control sobre los alojamientos que operan sin autorización.