La UME se moviliza para luchar contra el incendio descontrolado de Tuéjar

En concreto, son 14 los medios aéreos trabajando en estos momentos sobre el lugar.

Regresan a casa los vecinos afectados por el incendio de Benahavís, en Málaga, a quienes el fuego les sorprendió fuera de sus viviendas

Compartir







La UME, medios aéreos y terrestres están trabajando en el control del fuego en un incendio forestal declarado en la tarde de este martes en la localidad valenciana de Tuéjar. El fuego ha obligado al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat valenciana a establecer la situación 1 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF).

La situación 1 del PEIF se decreta en una situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales que, en su evolución previsible, puedan afectar gravemente bienes forestales y, en su caso, afectar levemente la población y bienes de naturaleza no forestal; y puedan ser controlados con los medios y recursos del PEIF, o para la extinción del cual pueda ser necesario que, a solicitud del director del PEIF y previa valoración por parte de la administración estatal correspondiente, sean incorporados medios extraordinarios.

En concreto, son 14 los medios aéreos trabajando en estos momentos sobre el lugar, tres dotaciones y seis BRIFO del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, cuatro autobombas, cuatro unidades de Bomberos Forestales de la Generalitat, voluntarios de Chelva y Titaguas, así como dos Unidades de Prevención y efectivos de Guardia Civil y Policía de la Generalitat.