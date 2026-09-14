Regresan a casa los vecinos afectados por el incendio de Benahavís, en Málaga

La reapertura de la carretera A-7175 ha permitido que los vecinos que se encontraban fuera de sus hogares cuando se declaró el fuego regresen a casa

Se han desplegado 212 efectivos para proteger el pueblo y las urbanizaciones durante la noche, teniendo que efectuar "fuegos técnicos" en el noreste de la zona afectada

Compartir







Los vecinos afectados por el incendio forestal de Benahavís, en Málaga, a quienes el fuego les sorprendió fuera de sus casas, han podido regresar a ellas en la madrugada de este lunes tras reabrirse la carretera A-7175. Aún así, deberán permanecer confinados al igual que los ciudadanos del casco urbano y diseminados del municipio.

PUEDE INTERESARTE Un incendio calcina 42 chabolas de migrantes en el polígono del Tarajal en Ceuta

En incendio, declarado alrededor de las 12:38 horas del domingo, ya deja tres heridos leves. El más grave, un hombre de 78 años que presenta quemaduras externas. El segundo herido ha tenido que ser atendido por inhalación de humo, mientras que el tercero es un bombero que ha sufrido un traumatismo en la muñeca.

212 efectivos activos luchan contra las llamas en el municipio malagueño

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado de que los efectivos que luchan contra las llamas han tenido que efectuar "fuegos técnicos" en el noreste de la zona afectada.

PUEDE INTERESARTE Mueren 16 personas en un incendio en una residencia de mayores ilegal en Chile

La urbanización Montemayor, continúa con sus residentes en alejamiento preventivo, con 50 de ellos desalojados. Diversa maquinaria pesada ha sido empleada para proteger el pueblo y las urbanizaciones durante la noche.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En total, se han desplegado 212 efectivos, con 7 Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRICA), 26 grupos de especialistas, 14 autobombas y 3 máquinas pesadas, ha explicado Sanz.

En cuanto al tiempo, se prevé una humedad superior al 70 u 80 % y menos viento, lo que favorecerá la labor de lucha contra el fuego.