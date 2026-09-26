Carlos Plá Valencia, 26 SEP 2026 - 18:30h.

El contrato prevé esterilizar cerca de 440 gatos al año, durante cuatro años, además, incluye la identificación, alimentación y atención sanitaria de los felinos

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Tras años sin control, El Campello (Alicante), un municipio de 31.000 habitantes, cuenta ya con 1.800 gatos sin dueño recorriendo sus calles. Ante falta de actuaciones públicas, la gestión de las colonias felinas ha recaído exclusivamente en los últimos años en ciudadanos voluntarios y protectoras, que han asumido los trabajos y los costes.

Para atajar el aumento de la población gatuna, el ayuntamiento ha sacado a licitación un contrato de cuatro años que asciende a 200.000 euros. El último concurso para este cometido se convocó en 2024 por 15.000 euros para un año y quedó desierto.

El servicio, basado en el método CER (captura, esterilización y retorno), incluye la identificación, alimentación y atención sanitaria de los felinos, según recoge la licitación. El objetivo es reducir la población al tiempo que se mantiene la protección de los animales. En este sentido, el contrato prevé esterilizar cerca de 440 gatos al año, lo que equivale a 1.760 esterilizaciones durante los cuatro años de contrato, una cifra cercana a la estimación actual de gatos callejeros en la localidad.

Los ayuntamientos deben gestionar las colonias felinas

Según dispone la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, corresponde a las entidades locales la gestión de los gatos comunitarios, y los ayuntamientos deben disponer de un programa de gestión de colonias felinas que contendrá los aspectos relacionados en la normativa nacional vigente en la materia.

El articulado de esa ley establece, además, que los ayuntamientos elaborarán un registro de las colonias felinas existentes en el municipio, que incluirá el número de animales e identificación de los que las componen, características, ubicación de· las colonias, circunstancias especiales y todos los datos necesarios para un conocimiento de la situación de estas colonias.

Las propuestas para adjudicarse el contrato lanzado por el Ayuntamiento de El Campello podrán realizarse hasta el próximo 6 de octubre.