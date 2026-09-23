Carlos Plá Valencia, 23 SEP 2026 - 05:30h.

A Venus la encontraron malherida en una fábrica con solo un mes de vida. Le faltaban los pies de las patas traseras, la única solución implantarle dos prótesis, el problema el coste del tratamiento

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Con su nuevo pie de titanio, colocada en la pata trasera izquierda, Venus se ha convertido en la primera “gata biónica” de España. Así la rebautizado Vanesa, que la rescató de una fábrica de Foios (Valencia) donde los trabajadores la encontraron mal herida con solo un mes de vida. "No tiene los pies de las patas traseras, queremos pensar que es una malformación de nacimiento, y los muñones estaban ensangrentados y en muy mal estado", explica Vanesa, que acoge animales con problemas y que definitivamente la adoptado.

Durante sus primeros meses, Venus disfrutó de una vida completamente normal, pero todo cambió cuando cumplió el año de vida. "Empezó a dejar de moverse, de jugar y acabó quedándose aislada sin querer hacer nada", cuenta.

Preocupada por su estado de salud, Vanesa acudió al veterinario donde le hicieron diferentes pruebas y analíticas. "Todo estaba bien. El problema era el intenso dolor que tenía en las patas. Piensa que al no tener pies apoya directamente el hueso con el suelo y eso le genera mucho sufrimiento".

Fue el propio veterinario el que le comentó la posibilidad de colocarle unas prótesis de titanio que van implantadas en las tibias. "Acudí a Antonio Cañadillas, un veterinario especializado en traumatología, que trabaja con una empresa de ingeniería también de Valencia que hacen prótesis a medida", recuerda.

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Una solución que permitiría a Venus llevar una vida normal, aunque había un inconveniente, su coste. "Las intervenciones y las prótesis tienen un coste de 7.200 euros, más los gastos de rehabilitación la cantidad llega a los 10.000 euros".

Para hacer frente a los elevados gastos, Vanesa abrió un perfil en Instagram para contar la historia de Venus y una cuenta de crowdfunding en GoFundMe para recaudar los fondos necesarios. "Es increíble el apoyo de la gente. Muchas personas se han volcado con Venus", afirma.

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Primera intervención

Con el dinero recaudado, el pasado lunes Venus se sometió a la primera intervención. Una compleja cirugía de cuatro horas de duración que fue un éxito. "Todo fue perfecto y está en perfecto estado. De hecho, ella quiere andar y moverse de un sitio a otro aunque no debe".

Para tenerla vigilada, Vanesa se lleva estos días a Venus al trabajo. "Estoy con ella día y noche. Es muy difícil porque tengo otros 22 animales con problemas adoptados en casa, pero ahora me estoy centrando en ella".

Si todo sigue así, la cirugía para la otra pata está prevista para finales de octubre. "El problema es que todavía nos faltan 1.500 euros para la intervención", explica Vanesa, que confía en que una vez más la solidaridad de la gente permita que Venus pueda llevar la misma vida que cualquier otro gato.