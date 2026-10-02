Carlos Plá Valencia, 02 OCT 2026 - 13:58h.

Un agente del Seprona consiguió rescatar al animal tras una laboriosa intervención con un lazo de captura de perros y el zorro fue devuelto al monte sin daños

Alexia vuelve a salir de casa tras seis años encerrada: sus dos perros son su mejor apoyo para pasear por Guardamar, Alicante

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La Guardia Civil ha rescatado a un zorro que estaba en riesgo de ahogarse después de haber quedado atrapado en el interior de una balsa de riego de Guardamar del Segura (Alicante), tras recibir un aviso que alertaba de la presencia del animal en el embalse.

Así, fue alertado el Centro Operativo de Servicios (COS), que requirió la presencia de agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) para hacerse cargo de la situación. En el lugar se encontraba también un policía local, mientras otro permanecía en la carretera principal a la espera de la llegada de bomberos para facilitarle el camino a la balsa.

Una vez allí, los agentes del Seprona comprobaron que se trataba de un animal salvaje que se encontraba atrapado en el interior del embalse y que tenía grandes dificultades para poder salir por sus propios medios.

Complejo rescate

El rescate del animal se ha podido realizar "tras una intervención laboriosa y con especial precaución, uno de los agentes consiguió capturar al zorro mediante un lazo de captura de perros de dotación oficial y sacarlo del interior de la balsa". Finalmente, el animal pudo ser rescatado sin daños y devuelto a su medio natural.

Desde el instituto armado han apuntado que "la actuación puso de manifiesto, además, la importancia de que las balsas de riego cuenten con sistemas que permitan la salida de animales que puedan quedar atrapados accidentalmente en su interior, como rampas de escape o elementos que faciliten su ascenso por las paredes".