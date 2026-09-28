Carlos Plá Valencia, 28 SEP 2026 - 14:24h.

La presencia de los cetáceos es cada vez más habitual en las aguas de las playas y el puerto de la capital de la Safor donde acuden en busca de alimento

Muere Echo, una de las cuatro delfinas rescatadas de Canadá, en el Oceanografic de Valencia tras el fallecimiento de la beluga Jelly Bean

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Los bañistas que todavía disfrutan de las temperaturas veraniegas que se registran en la playa de Gandía, se han visto sorprendidos por la presencia de varios grupos de delfines nadando frente a la costa.

En varios vídeos compartidos por @charliemarcos en su cuenta de Instagram, se puede ver a los delfines asomando por encima del agua a unos metros de la playa Norte de la capital de la comarca de la Safor, que estaba repleta de turistas y vecinos.

Las imágenes fueron tomadas desde una embarcación tanto en la playa como en el acceso al puerto de Gandía este sábado pasado. "¡Qué suerte poder vivirlo!", explica el usuario, que afirma que la experiencia es "de esos momentos que te hacen parar, mirar y sonreír".

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Una imagen cada vez más habitual

La presencia de estos animales en la costa de Gandía es cada vez más habitual. Hace dos semanas los pescadores que faenan en las aguas de esta zona del Mediterráneo explicaron que grupos de delfines siguen a sus barcos durante la jornada para conseguir comida de forma fácil. Los cetáceos aprovechan la llegada al puerto para aproximarse a las redes y "robar" el pescado capturado en alta mar.

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Entre los numerosos comentarios de los seguidores de esta cuenta, destacando la belleza de las imágenes, el creador del perfil asegura que "me decían que los estaban viendo durante todo el verano, en Daimuz, Xeraco y Gandía, pero no los había podido ver. Hoy he tenido la suerte de verlos".

Este mismo año han sido visto ejemplares de delfines en playas valenciana de Cullera o de la Pobla Farnals, también en Torrevieja (Alicante), donde una moto de agua acosaba a los animales. Pero destaca especialmente un área de la costa norte de la provincia de Alicante, el cabo de San Antonio, situado entre Denia y Jávea, integrado en el Parque Natural del Montgó y que se ha convertido en una reserva marina de gran valor ambiental a la que suelen acudir los delfines en busca de comida y que representa una gran oportunidad para ver de cerca a estos animales en libertad.