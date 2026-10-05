La agresora, que había discutido dos días antes con la víctima, la atacó con un objeto punzante provocándole numerosas heridas y obligando a que la mujer haya sido hospitalizada

La secuencia del tiroteo a dos guardias civiles en Terrassa: un agente recibió cuatro disparos y quedó inconsciente tras ser golpeado con una barra

Compartir







Una mujer ha sido gravemente herida este domingo tras ser apuñalada por la espalda en un domicilio de Torrent (Valencia) por otra mujer. La agresora irrumpió en el piso junto a su pareja sentimental tras abrir la puerta utilizando una radiografía.

Los hechos se produjeron en la calle Padre Feijóo de la localidad valenciana. La agresora, que había discutido dos días antes con la víctima, la atacó con un objeto punzante provocándole numerosas heridas, según ha adelantado Las Provincias.

A su vez, la pareja de la agresora, atacó también con un arma blanca al hombre que se encontraba con la mujer herida. La autora del apuñalamiento ya ha sido identificada por la Policía, a pesar de que huyeron rápidamente de la vivienda en un vehículo.

Ingresada en el hospital

La víctima ha sido ingresada en un hospital tras sufrir seis heridas de arma blanca. Los primeros en atenderla fueron los agentes de la Policía Nacional y Policía Local de Torrent que llegaron a la vivienda junto con los servicios sanitarios.

La rápida actuación de las fuerzas de seguridad, que estableció un amplio dispositivo de seguridad, no evitó que los agresores huyeran de la zona en coche. No obstante, la investigación sí que ha permitido identificar a la agresora y a su pareja. Los dos hombres implicados en los hechos cuentan con numerosos antecedentes penales.

Por el momento, no ha trascendido los motivos de la discusión que mantuvieron el pasado viernes ambas mujeres y que parece que está detrás de esta agresión.