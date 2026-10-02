Según las pesquisas realizadas, llevaban varios días acosando y amenazando a la víctima, a la que habrían llegado incluso a lanzarle piedras y naranjas mientras dormía

Tras ser detenidos, están siendo investigados por delitos de odio, en la modalidad de aporofobia, y de lesiones graves

Compartir







Mairena del AljarafeDos jóvenes de 18 y 19 años han sido detenidos por agentes de la Guardia Civil por propinar una paliza a una persona sin hogar en un parque de Mairena del Aljarafe, en Sevilla. La víctima, cruelmente atacada, quedó inconsciente a causa de la agresión y con heridas por las que necesitó asistencia de los servicios sanitarios.

Según ha señalado la Benemérita en una nota de prensa, los investigadores relacionan la agresión con la aporofobia, esto es, la fobia a las personas pobres o desfavorecidas.

Vecinos grabaron la agresión de los jóvenes al hombre sin hogar en Mairena del Aljarafe

Tras estos hechos, que tuvieron lugar durante la noche, los agentes del instituto armado lograron identificar a los jóvenes con la colaboración de la Policía Local de Mairena del Aljarafe, si bien prosiguen las pesquisas para esclarecer todos los extremos relacionados con lo ocurrido, que fue grabado por vecinos de la zona.

Tal y como pudieron captar en imagen, los dos jóvenes persiguieron a la víctima hasta conseguir derribarlo violentamente. Después de eso, con el agredido en el suelo e inmóvil, le habrían propinado patadas en la cabeza y el rostro hasta que perdió la consciencia.

PUEDE INTERESARTE A prisión el joven que apuñaló a un compañero de clase menor de edad en Pamplona

En el lugar, varios vecinos que estaban en las inmediaciones recriminaron la actitud de los jóvenes, quienes, al percatarse de que estaban siendo observados y grabados, huyeron a la carrera, dejando a la víctima tendida en el suelo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los jóvenes llevaban varios días acosando y amenazando a la víctima

Tras recuperar la consciencia, el hombre abandonó voluntariamente el lugar y, posteriormente, fue localizado y atendido por los servicios sanitarios. Mientras, los agentes encargados de investigar lo ocurrido constataron que ambos jóvenes llevaban varios días acosando y amenazando a la víctima, aprovechándose de su situación de especial vulnerabilidad.

Según las pesquisas realizadas, los supuestos autores de los hechos habrían llegado incluso a lanzarle piedras y naranjas mientras dormía, además de proferir amenazas contra él en el lugar donde se refugiaba durante las horas nocturnas.

Ahora, los jóvenes están siendo investigados por la presunta comisión de delitos de odio, en la modalidad de aporofobia, y de lesiones graves.