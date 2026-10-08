Desde la Sociedad Española de Cardiología han comunicado la triste noticia del fallecimiento de la doctora Mari-Luz Martínez Más

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Desde la Sociedad Española de Cardiología han comunicado la triste noticia del fallecimiento de la doctora Mari-Luz Martínez Más, cardióloga del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Aunque no han confirmado los detalles de su fallecimiento, han querido trasladar el pésame a su familia, Su marido, también médico de Atención Primaria en Valencia y a sus hijas, a través de un comunicado que han publicado en su página web.

“Recientemente ha fallecido la Dra. Mari-Luz Martínez Mas, cardióloga del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Se formó como Médico Interno y Residente en el Hospital Clínico siendo jefe del Servicio de Cardiología el profesor Vicente López Merino y, como muchos de nosotros, tuvo la oportunidad de contar con él como docente en su proceso de aprendizaje en el que, además de progresar en las habilidades y el conocimiento relacionados directamente con la atención clínica, avanzó en el interés por encontrar respuestas a las preguntas que surgían en relación con las causas, mecanismos y procesos implicados en el desarrollo de las enfermedades y con los posibles avances terapéuticos”.

Confirman que participó en líneas de investigación relacionadas con la “aplicación de técnicas diagnósticas y con el estudio de la electrofisiología cardiaca básica y las arritmias. Uno de los aspectos que también fue objeto de su interés fue el estudio de las repercusiones cardiovasculares de la actividad física".

Toda su formación y desarrollo profesional

"Durante esta etapa de su vida profesional su actividad se centró en las aplicaciones de la ergometría en el diagnóstico y en la evaluación funcional, en la atención de los pacientes en el ámbito de las consultas externas y, en relación con ambas, en la participación en el desarrollo y aplicación de los programas de rehabilitación post-infarto”.

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Todos en el centro apreciaban a la doctora, tanto los que trabajaban con ella como los que fueron atendidas por ella “ durante su actividad como especialista en cardiología. Recordamos su especial interés por atender adecuadamente a los pacientes, invirtiendo en esta actividad el tiempo que fuera necesario, actualizando constantemente sus conocimientos y aplicando con rigurosidad y esmero los protocolos diagnósticos y terapéuticos indicados en cada caso”.

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Sus dos hijas decidieron estudiar medicina

Estas palabras de aprecio y reconocimiento a la Dra. Mari-Luz Martínez Mas, las extendemos a su familia, a su marido, médico de Atención Primaria en Valencia, y a sus hijas. En el comunicado confirman que sus dos hijas habían decidido estudiar medicina como sus dos padres y “que la mayor hubiera alcanzado la especialización en cardiología tras su formación como MIR en la Comunidad de Madrid y de que la menor hubiera iniciado el periodo de formación, también en la especialidad de cardiología, en Valencia".

"Compartimos con su familia, con sus seres queridos y personas allegadas el sentimiento de pérdida y deseamos que los buenos, numerosos y agradables recuerdos de ella que atesoran en su memoria les reconforten y les acompañen en estos momentos difíciles”.