Alexander Aslani, el médico de 57 años tiroteado en Marbella, fue reconocido como Mejor Cirujano Plástico en España en 2016

El asesino del cirujano tiroteado en Marbella huyó en moto, habría actuado con otro individuo y podría ser un cliente descontento

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MarbellaContinúa la investigación en relación con la muerte a tiros de Alexander Aslani, el cirujano plástico de 57 años asesinado en Marbella por un hombre que se dio a la fuga en moto y que podría tratarse de un cliente descontento, según las primeras hipótesis de los agentes de la Policía.

El asesinato de este profesional de la medicina plástica se producía este pasado miércoles en el municipio malagueño de Marbella. Los hechos tuvieron lugar este pasado miércoles sobre las 18,00 horas en la citada localidad malagueña. Al parecer, la víctima, de 57 años, recibió varios impactos en la cabeza cuando estaba en su clínica.

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Descartan que este asesinato esté vinculado al crimen organizado

Así, agentes de la Policía Nacional mantienen abierta la investigación para el total esclarecimiento de los hechos y, de momento, no se han producido detenciones.

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No obstante, en las primeras horas de la investigación los agentes ya han descartado que este asesinato a tiros esté vinculado con el crimen organizado.

Reacciones a la muerte de Alexander Aslani

Por su parte, el Colegio de Médicos de Málaga ha expresado su "más enérgica condena" ante el trágico asesinato de Alexander Aslani. Desde la institución han trasladado sus más sinceras condolencias y todo su apoyo a la familia, amigos, compañeros y seres queridos del médico fallecido.

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El Colegio rechaza de manera "firme y rotunda" cualquier acto de violencia y manifiesta su preocupación "ante unos hechos de extrema gravedad que han acabado con la vida de un facultativo mientras desarrollaba su actividad profesional".

Por último, la corporación confía plenamente en la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la autoridad judicial para el esclarecimiento de lo sucedido.

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La trayectoria de Alexander Aslani

Según se ha podido conocer gracias a la información difundida por su propia clínica, Alexander Aslani dirigía uno de los centros más especializados en cirugía plástica de la Costa del Sol, diseñado específicamente para la remodelación avanzada del contorno corporal y la cirugía plástica facial.

Antes de fundar Cirumed Clinic, el doctor asesinado a tiros trabajo entre 2008 y 2018 como jefe de los Departamentos de Cirugía Plástica en los hospitales Quirón Málaga y Quirón Marbella, "donde desarrolló y consolidó unidades altamente especializadas en cirugía corporal".

Además, en el año 2016 fue reconocido como Mejor Cirujano Plástico en España. Por ello, el facultativo recibió el Premio Medical & Corporate Livewire tras un proceso internacional de selección con más de 100.000 nominados.

Los negocios de este cirujano asesinado a tiros

"Durante esa etapa, convirtió ambos departamentos en un referente internacional en técnicas avanzadas de contorno corporal, atrayendo a pacientes de todo el mundo que buscan resultados naturales, seguros y altamente personalizados", indica el perfil del cirujano de la clínica Cirumed.

Tras su paso en estos centros médicos, el doctor de 57 años puso en marcha la creación de la clínica Cirumed. "Representa la evolución natural de más de dos décadas de experiencia quirúrgica: un centro propio donde cada detalle desde la planificación hasta el postoperatorio está orientado a alcanzar resultados de máxima calidad en cirugía estética avanzada", explican desde el centro de medicina estética.

El asesinato del cirujano

La Policía busca ahora al tirador, un individuo vestido de negro, con el rostro cubierto, casco y capucha, habría llegado hasta la clínica en moto, según los datos recabados. Tras aparcar el vehículo en la acera frente a las instalaciones, se dirigía hasta el despacho en el que se encontraban el médico y su pareja, puesto que este miércoles había tenido varias operaciones, y le habría disparado en la cabeza en varias ocasiones.

El agresor salía de la clínica rápidamente, se subía en la moto y se marchaba por una vía poco transitada y sin prácticamente ninguna iluminación hacia la zona residencial de Bello Horizonte, evitando así la concurrida N-340.

Fuentes próximas a la investigación han indicado que, hasta el momento, no se descarta ninguna hipótesis, entre ellas, la de que pueda tratarse de un cliente descontento.