El acusado ha declarado él nunca dio por bueno nada de lo que se denunció y que su intención era que se iniciase una investigación

Caso 'Bar España': 29 años de bulos creados por un peluquero que relacionaban a políticos con una red de pederastia y ritos satánicos

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Tres décadas después del comienzo del 'caso Bar España', el pasado 16 de octubre comenzó el juicio contra los acusados de difundir un bulo por el que se atribuyó con informaciones falsas, al menos desde 1998, a autoridades y funcionarios públicos de distintas instituciones su participación en una organización de pederastia con base en un bar de la localidad de Benicarló.

El primero de los seis acusados de difundir el bulo del 'caso Bar España' declaró el martes por videoconferencia en la Plaza 3 de la Sección Penal del Tribunal de instancia de Castellón. Representándose a sí mismo porque es abogado, el acusado declaró que él nunca dio por bueno nada de lo que se denunció y que solo pretendía que se investigara.

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Al respecto, considera que hubo una "ausencia absoluta" de investigación por parte de la Fiscalía y de las otras autoridades competentes. "Yo solo me limité a hacer una actuación profesional para solicitar la investigación y que se llegara a la conclusión de quién era víctima y quién no", ha añadido el acusado en referencia a un encargo que recibió en 2016 por parte de la persona que el fiscal sitúa como el iniciador del bulo. El procesado ha señalado que, ante las denuncias que le aportó dicha persona, ya fallecida, elaboró un informe para que se investigasen los hechos y se determinase si las mismas eran verídicas o falsas.

En dicho documento, se señalaban hechos que indicaban la existencia de una red de pederastia, con 13 supuestos asesinatos, dos de ellos de menores de edad. Además, el acusado ha subrayado que, en su informe, él recomendaba que las autoridades competentes investigaran los hechos denunciados: "Yo puse sobre la mesa hechos que no se han investigado, por lo que ahora el informe que realicé queda en aguas de borrajas".

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"Yo puse sobre la mesa hechos que no se han investigado"

Ante las preguntas del fiscal, el acusado ha confirmado que hizo llegar los dos informes que realizó, uno en 2016 y otro posteriormente, a la a Casa Real, la Fiscalía contra la Corrupción, la Generalitat Valenciana, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y a la UCO, así como a políticos como Pedro Sánchez o Mariano Rajoy, con el fin de que los hechos denunciados "no volvieran a producirse".

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Además, el procesado ha añadido que la documentación en la que basó su informe tenía una apariencia "muy grande" de verosimilitud. "Me impresionó mucho lo que leí y por eso insté a los organismos competentes para que colaboraran en la investigación", ha dicho. No obstante, según ha respondido durante el juicio, no pudo verificar si los hechos habían sucedido "por falta de medios económicos".

Por otra parte, antes de la declaración del acusado el fiscal pidió que se tuvieran en cuenta como pruebas, ante la petición de prescripción de los delitos por parte de las defensas y el arrepentimiento de los acusado, varios vídeos de redes sociales en los que siguen produciéndose publicaciones respecto al bulo del 'caso Bar España', lo que ha sido rechazado por el juez al considerar que no se puede atribuir la autoría de los videos a los acusados. El juez también ha rechazado la petición de las defensas respecto a la falta de legitimación activa de la Fiscalía en relación a los delitos de injurias y calumnias de particulares.

Finalmente, además de los seis acusados, será juzgado el editor de un medio digital como responsable civil.