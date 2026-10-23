Carlos Plá Valencia, 23 OCT 2026 - 11:01h.

2.500 jóvenes se inscribieron al concurso y después de varias semanas de preselecciones y votaciones Silvia y Vanessa empataron con 957 votos cada una en el primer puesto

La joven que se ha hecho viral por tener "los ojos más bonitos de España": "Son totalmente naturales"

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Silvia y Vanessa son las dos jóvenes alicantinas que han ganado el concurso que buscaba "Los ojos más bonitos de Alicante". El concurso lanzado en redes sociales por el fotógrafo local Pablo Cortés, conocido en sus redes sociales como Fotablos, ha superado todas las expectativas de este profesional de la imagen.

Convencido de que solo se apuntarían algunos amigos, Pablo todavía se sorprende después de que 2.500 jóvenes se inscribieran. Tras cerrar el cupo de participantes, el fotógrafo preseleccionó a 300 participantes y en la última fase quedaron 24 finalistas, que fueron las elegidas para que los votantes decidieran.

Después de varias semanas de selecciones y votaciones, el resultado final también fue una sorpresa. De los votos emitidos, dos jóvenes se situaron en el primer puesto empatadas. "Hubo un momento en el que los números dejaron de moverse. 957 votos. Y 957 votos", ha explicado el creador del proyecto en su cuenta de Instagram.

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Tras certificar el empate, el fotógrafo decidió que lo más justo era que ambas compartieran el galardón. "¿Y llegar a la final y empatar, partiendo de 2.500 participantes? 1 posibilidad entre 68.500. Y ha pasado. Así que no hay una mirada ganadora. Hay dos: Silvia y Vanessa", explicaba Pablo a sus seguidores.

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Las vencedoras han podido disfrutar de su premio, una sesión de fotos profesional. "Cuando las tuve delante de la cámara entendí por qué. No es el color ni la forma. Es lo que pasa cuando te miran: esa mezcla de calma y fuerza que no se puede fingir. Ha sido una experiencia maravillosa. Gracias a las dos por vuestra mirada, vuestra paciencia y vuestra ilusión durante todo el proceso.", ha señalado el fotógrafo, que ha querido agradecer la acogida del concurso. "Gracias de corazón a todas las personas que habéis participado, votado, compartido y comentado. Este proyecto se ha hecho enorme gracias a vosotros. Nunca imaginé que una idea tan sencilla se convertiría en algo tan bonito".