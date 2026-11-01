Los vecinos sienten impotencia ante los destrozos que todavía siguen presentes dos años después de la DANA

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Los destrozos provocados por la DANA, que acabó con la vida de 234 personas, siguen presentes dos años después. Los estragos son visibles en casas, escuelas y parques infantiles porque todavía no hay nadie que los repare. "Es muy difícil intentar cambiar cosas cuando la realidad que te encuentras es aún tan directa", lamenta un valenciano.

En Catarroja, hay un ascensor que sigue sin funcionar desde la riada. Y los vecinos sienten impotencia porque no saben cuándo podrán volver a cierta normalidad en sus vidas.

"Intentas vivir el día a día pero es muy duro", confiesa una vecina

El Gobierno invirtió cientos de millones en la construcción de pasarelas y la remodelación del cauce, pero los vecinos reconocen que todo lo que sufrieron los acompañará para el resto de sus vidas. Los niños empezaron el colegio en los barracones y disfrutan del tiempo del descanso en un patio protegido con vallas, expuestos a los vehículos que pasan al lado por la carretera.

Los padres están desesperados. "Intentas vivir el día a día pero es muy duro", confiesa una vecina. Mientras, en el mercado que han puesto en la zona cero, se pueden ver en las placas la altura que alcanzó el lodo aquel fatídico día.