Cuatro fallecidos, dos de ellos menores, en la salida de vía de un coche en Malva, Zamora
El personal de Emergencias Sanitarias ha confirmado el fallecimiento de cuatro personas, dos adultas y dos menores
Muere una persona tras la colisión entre un turismo y un camión en la N-432 en Usagre, en Badajoz
ZamoraCuatro personas, dos adultos y dos menores, han fallecido este domingo, 1 de noviembre, en la salida de vía de un turismo en el kilómetro 16 de la ZA-P-2314 en Malva (Zamora), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.
El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 13:45 horas, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido un aviso sobre el accidente en el que se informaba de que había tres personas heridas y atrapadas en el vehículo.
El 1-1-2 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Toro y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar, incluido un helicóptero y una ambulancia de soporte vital básico.
Finalmente, el personal de Emergencias Sanitarias ha confirmado el fallecimiento de cuatro personas, dos adultas y dos menores.