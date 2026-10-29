Carlos Plá Valencia, 29 OCT 2026 - 04:30h.

En el segundo aniversario de la trágica DANA del 29 de octubre de 2024, las familias de Francisco Ruiz y Elisabeth Gil siguen sin poder despedirse de sus seres queridos

Padres de niños que sufrieron la DANA en 2024: "Cuando suena un Es-Alert mis hijas se ponen a gritar y a llorar"

Compartir







La tarde del 29 de octubre de 2024, las lluvias torrenciales caídas durante la jornada en localidades del interior de Valencia como Turís, donde se registraron 771 litros por metro cuadrado, llenaron barrancos como el del Poyo provocando una avalancha sin precedentes de siete millones de litros de agua por segundo, según un estudio de la Universitat Politécnica de València, que en cuestión de horas anegaron decenas de municipios del sur de la ciudad de Valencia.

Una avenida de agua que arrancó la vida a 233 personas. Durante días, semanas y meses, los equipos de búsqueda de la Guardia Civil trabajaron sin descanso para localizar los cuerpos de las víctimas. Dos años después siguen sin encontrarse a dos de los fallecidos, Francisco Ruiz y Elisabeth Gil.

PUEDE INTERESARTE Ira y miedo en X y sorpresa y asco en TikTok: la desinformación sobre la DANA de 2024 generó diferentes respuestas cerebrales

Esa tarde, Paco, un hombre de 64 años, salió de su chalet en Montserrat (Valencia) con sus dos nietos para llevarlos a casa de su hija, Saray, que había tratado de contactar con ellos para que no cogieran el coche ante el riesgo de fuertes precipitaciones. Un breve trayecto que terminó cuando una gran ola empotró el vehículo contra una palmera. Con el agua subiendo por segundos, Paco tuvo tiempo de sacar a sus dos nietos, que por entonces tenían 5 y 10 años, entonces, y los subió al techo del coche. Un acto heroico que no le permitió salvarse a él. La corriente de agua lo arrastró. Desde entonces y tras miles de horas de búsqueda, su cuerpo sigue sin aparecer.

Unas horas antes, Elisabeth Gil, de 38 años, circulaba en coche con su madre desde Cheste hacia el hotel donde ambas trabajaban. Un trayecto que conocían a la perfección, que se truncó cuando el desbordamiento del Barranco del Poyo arrastró el vehículo con las dos mujeres dentro. El cuerpo de Elvira, la madre, fue hallado diez días después, pero todavía se desconoce el paradero del cadáver de Elisabeth, que dejaba dos hijos de tres y 17 años.

Duelo sin fin

En el segundo aniversario de la trágica DANA del 29 de octubre de 2024, prende una vela en casa de Saray para recordar a su padre. "Poco más puedo hacer. Todas las personas pueden acudir a algún sitio para recordar a tu familiar, generalmente vas a visitar a los cementerios, llevas flores, pero yo no podré hacer eso por mi padre", explica Saray, que asegura que "es un duelo sin fin, que no se puede realizar, porque no tienes un sitio donde rendir homenaje a tu familiar y luego tenemos el handicap de que todavía no hemos visto a nadie responsabilizarse de la atrocidad que ocurrió".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Un duelo que viven a dos velocidades en la familia de Elisabeth. "Pudimos cerrar un capítulo cuando enterramos a mi hermana, pero mi sobrina sigue sin aparecer y el que más lo está sufriendo es mi sobrino de 19 años que de un plumazo perdió a sus dos referentes, su abuela y su madre, que, además, su cuerpo sin aparecer", cuenta Ernesto, tío de Elisabeth, que no se separa de sus sobrinos. "Hace un año pusieron una velita en casa para recordarla y le dije a mi sobrino que si quería ir a un sitio a llevar flores a su madre que acudiera a una escultura que hizo un artista de Cheste con el pilar de un puente arrasado por el agua. Tiene que llevar adelante la situación como se pueda".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Dos años de incertidumbre que pasan factura física y psicológicamente. "Después de dos años, hace unos días cogí la baja por primera vez. Mi cuerpo parece que ha dicho basta", asegura Saray, que explica que "vuelves una y otra vez a ese momento y eso se trasfiere al cuerpo. Tuve tics nerviosos, temblores, crisis de ansiedad, pero más o menos me podía sobreponer, pero las últimas veces fue un poquito más fuerte y el médico me dijo que lo mejor era parar".

Sigue la búsqueda

Con el paso de los meses, las labores de búsqueda de los dos cuerpos continúan activas. Unos trabajos que siguen las familias de los desaparecidos. "Las búsquedas se reducen y los equipos también. La esperanza de volver a encontrarlos cada vez es menor en mi caso porque ves que va pasando el tiempo, que el terreno es muy extenso y al final es como buscar una aguja en un pajar", explica Saray.

Mientras, la familia de Elisabeth confía en que el trabajo de los equipos de búsqueda finalmente darán sus frutos. "En el primer aniversario de la dana cuando se hizo el funeral de Estado, yo estuve allí y se acercó el general de la UME y me dijo tranquilo que vamos a los vamos a encontrar a todos. Aquí no se queda nadie atrás. Si una persona me mira a los ojos, me da la mano y me da su palabra, yo me fío de esa persona. Estoy seguro que la van a encontrar", asegura Ernesto.