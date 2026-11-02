A un día de que se cumpla un mes de movilización, los acampados instalada en la Plaza del Ayuntamiento piden trabajar por el consistorio en busca de soluciones

Desahucian a Daniel, investigador de la Universidad de Valencia, de su piso en Burjassot: "Esto es una puñetera pesadilla, me he sentido acorralado"

Compartir







Los organizadores de la acampada por la vivienda de Valencia, han afirmado este lunes que van a continuar de forma indefinida instalados en la céntrica Plaza del Ayuntamiento, mientras que la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, no se reúna con ellos. "No queremos vivir aquí, queremos estar en nuestras casas, pero pedimos que se nos escuche y que nos prometan que se va a trabajar en una ley seria", ha asegurado Dan, portavoz de la acampada valenciana, que ha afirmado que "queremos irnos sabiendo que hemos hecho algo decente por la gente. Una cosa que siempre hemos dejado clara es que queremos que Valencia sea declarada una zona tensionada".

Desde el ayuntamiento, por el contrario, Catalá ha expresado públicamente su intención de llegar a un acuerdo por los comerciantes y de cara a las próximas Navidades, aunque los acampados insisten en que ellos no han recibido una invitación para negociar y aseguran que ellos sí que estan en contacto directo con representantes del comercio local. "Los comercios pagan barbaridades, no se pueden permitir esos precios. Vivienda, locales y alquiler están relacionados", explica Dan, que señala que "la Navidad es muy importante, pero hay que preguntar a Catalá que Navidad quiere para dentro de tres años, cuando no haya comercios".

La acampada, al igual que otras, como la instalada en la Puerta del Sol en Madrid, funciona de forma asamblearia y la toma de decisiones se realiza tras la realización de debates previos a las votaciones. Siguiendo este sistema, solicitan la creación de una mesa de trabajo en la que poder tratar sus reivindicaciones en materia de vivienda con las administraciones locales y autonómicas, principalmente.

A solo un día de que se cumpla un mes de acampada, los organizadores siguen adelante con sus reivindicaciones y se preparan para afrontar la próxima huelga general del 11-N, las Elecciones Generales del 29-N, y la llegada de la campaña navideña, que tiene la Plaza del Ayuntamiento como centro neurálgico de numerosos actividades dirigidas a la población.