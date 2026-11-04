Carlos Plá Valencia, 04 NOV 2026 - 14:37h.

Muchos de los afectados pagaron el total de los vehículos para que supuestamente pudieran salir de fábrica para entregárselos, desembolsos que van desde los 50.000 hasta los 130.000 euros

El calvario de Francisco, un profesor de Málaga al que han suplantado la identidad para vender el piso donde vive: "Nos están arruinando la vida"

Compartir







Ya son 54 las familias afectadas por una presunta estafa que supera los tres millones de euros relacionada con la compra de caravanas, autocaravanas y campers al grupo empresarial Caravanas El Osito ubicado en la Pobla de Vallbona (Valencia). "Esos son los datos a fecha de hoy con documentación verificada, pero cada día nos están entrando dos o tres casos nuevos", explica Marta Cortés, portavoz de los afectados.

En el caso de esta vecina de Paterna (Valencia) todo comenzó en la prestigiosa Feria del Caravaning de Barcelona. "A nosotros nos la vendieron y nos daban entre dos y seis meses de fecha de entrega del vehículo. Luego nos pidieron el 100 por 100 del importe para que saliera de fábrica y desde entonces seguimos esperando", asegura Marta, que explica que "somos muchos los que hemos pagado por completo, son vehículos caros que van desde los 50.000 a más de 100.000 euros. Son los ahorros y la ilusión de toda la vida, nosotros nos jubilábamos y pagamos 75.000 euros porque queríamos comenzar un nuevo proyecto de vida que se ha truncado".

PUEDE INTERESARTE Vivir en una autocaravana en España: qué dice la ley si tienes un terreno en propiedad

Otros afectados, que se localizan en diferentes ciudades de España compraron sus vehículos en otras ferias del sector como la de Valencia o en las propias instalaciones de Caravanas El Osito, que cuenta con establecimientos en La Pobla de Vallbona, San Antonio de Benagéber y Córdoba. "Hay todo tipo de situaciones, personas que han perdido todos sus ahorros y otras que han pedido un préstamo y tienen que pagarlo sin tener la autocaravana. Tenemos, también, una familia que ha pagado 130.000 euros o una chica de Palma de Mallorca que se compró una autocaravana para vivir porque no se podía permitir una vivienda".

Denuncias ante la Guardia Civil

Tras conocer que sus casos no son únicos, los afectados se están uniendo y creando diferentes grupos en Facebook y Whatsapp para organizarse y reclamar sus derechos. De momento, las primeras denuncias se han interpuesto en el cuartel de la Guardia Civil de la Pobla de Vallbona. Además, han habilitado una dirección de correo electrónico, afetadososito@gmail.com, a la que pueden dirigirse los perjudicados. "Ya estamos en manos de abogados y a ver por dónde salimos. Lo que sí que nos consta es que la Guardia Civil ya está investigando", afirma Marta.

Sin noticias de la empresa

Otra de las señales de alarma para los afectados ha sido el reciente cierre al público de las instalaciones de la empresa. "El 22 de octubre pusieron un cartelito que decían que estaban de inventario y luego ya han cerrado por vacaciones. Antes ya era difícil hablar con ellos, pero ahora es imposible, no contestan a los teléfonos. No sabemos lo que están haciendo", denuncia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Un cierre que han podido comprobar los propios perjudicados que se han manifestado a las puertas de la empresa, donde se encuentran los vehículos que compraron algunos de ellos y que según han podido saber no han sido pagados por Caravanas El Osito a los fabricantes. "Las marcas nos están contestando por escrito y nos dicen que los vehículos que están en las instalaciones de la empresa son suyos, que están allí en depósito o exposición, pero que nunca les han pagado a ellos y no tienen permiso para venderlos. Nos aseguran que la documentación no la van a enviar hasta que alguien les pague", lamenta.