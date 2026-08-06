Sergio Delgado 06 AGO 2026 - 05:00h.

Hay que diferenciar entre estacionar y acampar, y también se deben tener en cuenta las normas autonómicas y municipales en el lugar elegido

Cómo disfrutar del verano en una casa sobre ruedas

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Está de moda viajar en autocaravana. De hecho, el año pasado se matricularon en España 7.146 vehículos vinculados al caravaning, o lo que es lo mismo cerca de 20 cada día. Los campings, además, concentraron el 34% de las pernoctaciones del sector turístico analizado por el INE, con casi 50 millones de noches.

Sin embargo, puede surgir una duda tanto en aquellos que tienen una autocaravana por primera vez como en quienes están deseando comprarse una: ¿se puede aparcar frente al mar y dormir dentro de la autocaravana y disfrutar de una noche idílica?

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La respuesta depende de una diferencia fundamental entre estacionar y acampar, pero también de las normas autonómicas y municipales aplicables en el lugar elegido.

Dormir dentro no significa necesariamente estar acampando

El Reglamento General de Circulación constituye una de las principales referencias para estos vehículos.

A efectos de tráfico, una autocaravana correctamente estacionada se somete, con carácter general, a las mismas reglas que otros vehículos.

Esto significa que permanecer dentro, comer, descansar o dormir no convierte automáticamente el estacionamiento en una acampada. Lo importante es cómo se encuentra el vehículo y si ocupa espacio público adicional.

Para considerar que está estacionado debe mantenerse apoyado sobre sus ruedas o utilizar los calzos de seguridad cuando sean necesarios. Tampoco puede superar el perímetro del propio vehículo cerrado ni realizar vertidos de fluidos al exterior.

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Por tanto, dormir en una autocaravana aparcada puede ser legal. El problema aparece cuando existen ordenanzas locales específicas o se realizan acciones que transforman la pernocta en una verdadera acampada.

Sacar una mesa o desplegar el toldo lo cambia todo

Una de las equivocaciones más frecuentes consiste en ocupar el exterior del vehículo.

Desplegar un toldo, colocar sillas, sacar una mesa o instalar otros elementos fuera de la autocaravana puede hacer que la Administración considere que existe una acampada.

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En ese momento dejan de aplicarse exclusivamente las reglas de estacionamiento y entran en juego otras disposiciones turísticas, urbanísticas o municipales.

La situación puede ser especialmente compleja en el caso de las caravanas remolcadas. Al tratarse de elementos específicamente destinados al alojamiento, algunas normativas establecen mayores limitaciones para su utilización fuera de campings y espacios autorizados.

¿Puedo dormir en una autocaravana frente a la playa?

Aquí es imprescindible distinguir entre la propia playa y un aparcamiento situado cerca del litoral.

La normativa de costas prohíbe la circulación y el estacionamiento no autorizado de vehículos sobre las playas. Tampoco permite instalar campamentos o realizar acampadas en la arena.

Por tanto, aparcar la autocaravana directamente en la playa no está permitido salvo en los supuestos expresamente autorizados.

Otra cuestión diferente es encontrar una plaza de estacionamiento frente al mar o a pocos metros de la playa. En este caso habrá que comprobar las señales y la ordenanza del municipio. Cumplir las normas generales de tráfico no garantiza que la pernocta esté autorizada en todos los destinos.

En algunas localidades de Cádiz, Málaga, Girona y Baleares existen restricciones durante los meses de mayor afluencia turística. Por ello, una práctica permitida en un municipio puede ser sancionable pocos kilómetros más adelante.

Las multas pueden alcanzar varios miles de euros

Las sanciones varían considerablemente dependiendo de la conducta y del territorio.

La acampada en determinadas zonas puede suponer una multa mínima de 40 euros por metro cuadrado ocupado y día.

El estacionamiento o circulación no autorizada de vehículos en la playa puede castigarse con cuantías de entre 50 y 150 euros. Sin embargo, algunas ordenanzas municipales contemplan importes mucho mayores.

En Málaga o Tarifa, determinadas infracciones relacionadas con la acampada en playas pueden alcanzar los 1.500 euros. En A Coruña, la normativa de playas contempla sanciones de hasta 3.000 euros por determinadas conductas, como instalar una tienda de campaña en la orilla.

Los espacios naturales protegidos suelen tener reglas todavía más estrictas. En lugares como las Tablas de Daimiel o Garajonay la acampada está prohibida, mientras que en Timanfaya existen limitaciones para detenerse o estacionar fuera de los espacios señalizados. Las sanciones pueden rondar los 3.000 euros dependiendo de la infracción y la normativa aplicable.

Campings y áreas de autocaravanas evitan muchos problemas

Los campings y las áreas habilitadas para autocaravanas son los lugares que ofrecen mayor seguridad jurídica para pernoctar.

Los primeros suelen disponer de duchas, lavandería, zonas recreativas, establecimientos comerciales o piscinas.

Las áreas de autocaravanas están orientadas específicamente a estos vehículos y pueden incorporar puntos de vaciado de aguas, suministro de agua potable, electricidad y plazas delimitadas. Algunas también establecen un número máximo de horas o días de estancia.

¿Qué hacer si recibes una multa?

Las sanciones administrativas pueden recurrirse. Si se paga dentro de los 20 días naturales posteriores a la notificación, normalmente se aplica una reducción del 50%, pero aceptar esta bonificación supone renunciar a presentar alegaciones.

Cuando el conductor considere que únicamente estaba estacionado, las fotografías pueden ser fundamentales. Conviene documentar que no había toldos, mesas ni sillas desplegadas y fotografiar la señalización existente.