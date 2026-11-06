Carlos Plá Valencia, 06 NOV 2026 - 11:30h.

Los animales fallecidos no han podido superar las graves secuelas de salud que sufrían provocadas por las pésimas condiciones en las que se encontraban

Dos años y medio de prisión para el responsable del 'criadero de los horrores' en Melgar de Fernamental, Burgos

Compartir







Un total de 12 de los 110 perros rescatados con signos de desnutrición y maltrato en una parcela de la localidad de Buñol han fallecido.

Agentes del Seprona de la Guardia Civil detuvieron al hombre que tenía a estos 110 perros hacinados y encadenados sin acceso a agua y comida en Buñol. Fue la Policía Local de Buñol la que alertó a los efectivos de la presencia de numerosos perros en mal estado.

El día 26 de octubre, la Guardia Civil realizó una inspección en el lugar, donde localizó 110 perros en un deficiente estado de salud y en condiciones higiénico-sanitarias inadecuadas. Además, los animales no tenían acceso a agua ni comida y las instalaciones presentaban gran acumulación de restos orgánicos y suciedad.

PUEDE INTERESARTE Detenida una mujer que tenía a 61 perros y gatos encerrados a oscuras dentro de muebles de cocina en una vivienda de Vélez-Málaga

La parcela estaba dividida en dos partes. La primera, una zona exterior donde estaban la mitad de los perros atados en pequeños cobertizos muy precarios. La segunda era una construcción rústica cerrada de 85 metros cuadrados aproximadamente. En su interior se hallaban la otra mitad de los animales. Algunos de ellos estaban atados con pequeñas cadenas y otros encerrados en jaulas de tamaño reducido. En ambas zonas, las condiciones en las que se encontraban los canes limitaban considerablemente su movilidad y dificultaban su descanso.

Graves secuelas de salud

Por todo ello, los agentes intervinieron la totalidad de los animales, que fueron trasladados a una protectora para recibir los cuidados necesarios. A pesar de ello, 12 de los perros no lograron superar las secuelas derivadas de las condiciones en las que se encontraban.

Se contó con la colaboración de la Policía Local de Buñol en las labores de contención, sujeción y estabilización de los perros para su traslado a la protectora. El Ayuntamiento de la localidad se hizo cargo de los gastos generados por los animales intervenidos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por estos hechos ha sido detenido un hombre un hombre de 50 años y nacionalidad española por un delito de maltrato animal. En la nave también se encontró una escopeta del calibre 12 sin las medidas de seguridad reglamentarias.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Patrulla del Seprona de Utiel. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Requena Plaza número 1.