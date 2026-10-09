Un hombre ha sido detenido por maltrato y abandono animal en una rehala de Toledo, donde se hallaron 14 perros muertos

Los agentes identificaron un túmulo de huesos calcinados donde el detenido se deshacía de los cadáveres

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ToledoAgentes de la Unidad de Protección de la Naturaleza (Uprona) de la Guardia Civil de Talavera de la Reina han detenido a una persona de 40 años de edad como presunto responsable de los delitos de maltrato de animales domésticos, así como abandono continuado, tras localizar a un total de 14 perros muertos en sus habitáculos.

La investigación se inició a mediados del pasado mes de septiembre, cuando un ciudadano alertó a una patrulla de la Uprona de Talavera de la Reina de que había observado varios perros inmóviles en las instalaciones de una rehala, ubicadas en la comarca de la Jara (Toledo).

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Estados de descomposición

Según informa el instituto armado, tras personarse en el lugar, los agentes constataron la presencia de un total de 14 perros muertos en sus habitáculos, cerrados y sin comida ni agua, presentando distintos estados de descomposición, sin localizar ningún animal con vida.

Durante la inspección del resto de la parcela, los agentes identificaron un túmulo de huesos calcinados donde el detenido se deshacía de los cadáveres. Entre las cenizas se detectó la lectura de un microchip perteneciente a uno de los perros, lo que permitió relacionar los restos con uno de los animales de su titularidad.

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Una vez realizadas las gestiones oportunas, los agentes identificaron al propietario de las instalaciones y se procedió a levantar acta por veterinarios oficiales de la Oficina Comarcal Agrario (OCA) de Belvis de la Jara.

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No tenía antecedentes pero constaba que había sido titular de otros 15 perros más

Asimismo, los agentes actuantes comprobaron el historial de los cánidos de los que había sido titular el responsable, constatando la existencia de 15 perros más que el año anterior fueron dados de baja en un corto periodo de tiempo.

Se investiga si estos animales pudieron sufrir el mismo final y 'modus operandi' que los encontrados en la parcela. Las gestiones y comprobaciones realizadas en el marco de la investigación dieron como resultado la detención del presunto autor de los hechos.

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El detenido, el cual no tenía antecedentes por hechos similares, se le imputan delitos de maltrato de animales domésticos y abandono continuado, fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia de Talavera de la Reina.