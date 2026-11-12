Carlos Plá Valencia, 12 NOV 2026 - 11:51h.

Los organizadores aseguran que han buscado el diálogo para encontrar soluciones al problema de la vivienda, pero afirman que "las instituciones no han estado a la altura"

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La acampada por la vivienda instalada en la plaza del Ayuntamiento de Valencia desde hace 40 días ha comenzado este jueves su desmantelamiento definitivo. Después de varios días en los que han ido retirándose progresivamente decenas de tiendas, los miembros de esta iniciativa reivindicativa han decidido abandonar definitivamente la protesta y esperan desalojar completamente la plaza a lo largo de la jornada.

La decisión se ha precipitado después de que las negociaciones reclamadas por los organizadores con el ayuntamiento y la Generalitat Valenciana no vayan a salir adelante. Además, desde el propio consistorio y la Delegación del Gobierno les habían trasladado de la necesidad de desalojar la plaza por motivos de seguridad, ante la llegada de la campaña de compras masivas de Navidad.

A esto se unen las diferencias surgidas entre los propios acampados sobre el futuro de la protesta, lo que ha llevado a algunos de los portavoces de la iniciativa a dejar la plaza. "Después de las actuaciones y acontecimientos que tuvieron lugar ayer, varias de la personas que ejercíamos como portavoces decidimos desvincularnos de la acampada. Nos negamos a seguir una dinámica que se alejaba de los principios que hemos defendido desde el primer día, la no violencia, el diálogo, la desescalada y la defensa del derecho a la vivienda", ha explicado uno de los portavoces, que advierte que "queremos dejar claro que lo que ocurra a partir de ahora en la acampada, con las tiendas y con las personas que decidan permanecer allí, ya no representa ni puede atribuirse a quienes hemos ejercido estas funciones de representación y portavocía. Nosotros nos vamos, pero eso no significa que abandonemos la lucha por la vivienda".

"Las instituciones no han estado a la altura"

Los organizadores de la acampada han señalado en un comunicado remitido a los medios de comunicación que en estos cuarenta días de movilización han buscado el diálogo con las administraciones competentes para buscar acuerdos y soluciones al problema de la vivienda, pero lamentan que "las instituciones no han estado a la altura" y aseguran que" ni el Ayuntamiento ni la Generalitat han querido sentarse a hablar".

Ante esta situación sin posibilidad de reconducir, explican que han decidido abandonar la plaza para evitar un "desalojo forzoso" y afirman que "queremos retirar nuestras tiendas de forma pacífica y ordenada, limpiar la plaza y dar todos los materiales posibles a quienes más los necesitan".