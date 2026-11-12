"La plaza de la Encarnación queda completamente desalojada", ha comunicado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz

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SevillaLa Policía Nacional ha desalojado este jueves, –un día después de la huelga general del 11N–, la denominada acampada de las Setas de Sevilla, asentada desde hace unas semanas en protesta por la crisis de la vivienda en la plaza de la Encarnación de Sevilla.

Ha sido en torno a las 6:00 horas, al arranque del día, cuando un despliegue compuesto por una decena de furgones ha comenzado el operativo con el objetivo de "identificar y controlar" al total de 20 personas que aún permanecían en el emplazamiento, tal como ha comunicado la propia Policía Nacional.

El desalojo de la acampada de las Setas de Sevilla

Acordonando la zona, impidiendo el paso y retirando las tiendas de campaña y efectos personales, las autoridades han puesto así fin a mes y medio de protestas.

El operativo de desalojo, tras la gran movilización de ayer en la huelga general convocada contra la crisis de la vivienda y el encarecimiento de la vida, en un reclamo también por una mejora en los salarios, ha sido confirmado igualmente por el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz.

Concretamente, a través de su cuenta oficial en 'X', el regidor ha agradecido la intervención a los agentes, informando al mismo tiempo a la ciudadanía de los hechos: "La plaza de la Encarnación queda completamente desalojada. Gracias a todos los servicios públicos que han trabajado para que vuelva a ser de todos los sevillanos", ha señalado.

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La acampada de Setas de Sevilla convoca una concentración tras su desalojo

Por su parte, los acampados, desde las redes sociales y a través de la cuenta de Instagram '@acampadasetas', han denunciado su desalojo "de forma forzosa", anunciando como respuesta la convocatoria esta tarde a las 18:30 horas de una concentración exactamente en el mismo emplazamientos: las setas de la plaza de la Encarnación.