Carlos Plá Valencia, 13 NOV 2026 - 16:07h.

Los patinetes se venden legalmente con una limitación de la velocidad a 25 kilómetros por hora, pero con una simple aplicación se puede eliminar la limitación y alcanzar altas velocidades

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La Policía local de Valencia ha incautado en un control rutinario dos patinetes eléctricos que puede alcanzar una velocidad de casi 140 kilómetros hora. "Cuando los pusimos en el dinamómetro comprobamos que superaban con mucho la velocidad permitida y alcanzaban los 138 kilómetros por hora", explica un agente de la Unidad de Vehículos de Movilidad Personal.

Unos vehículos, que están homologados por Tráfico, se venden legalmente a precios por encima de los 3.000 euros. "Se fabrican para utilizar en circuitos, pero en la realidad los vemos por la calles", asegura el agente.

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Unos patinetes que cuentan con una limitación de velocidad de 25 kilómetros por hora, pero que puede desactivarse con una simple aplicación. "Llevan la app en el móvil y pueden poner y quitar la limitación con solo tocar un botón. Parecen legales, pero no lo son", afirma.

Riesgo para la seguridad vial

Desde la policía advierten a los usuarios de estos patinetes del riesgo que suponen para su seguridad y para la de otras personas. "Son peligrosos porque no tienen ni las ruedas ni los frenos necesarios para pararlos. Son difíciles de controlar y lo cierto es que no dejan de subir los accidentes provocados por estos vehículos en las calles".

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En esta ocasión, los conductores de los patinetes incautados eran mayores de edad, pero la policía advierte sobre comportamientos irresponsables. "Hay padres que les compran estos vehículos a sus hijos menores y no tienen en cuenta el peligro que supone para ellos".