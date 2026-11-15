Carlos Plá Valencia, 15 NOV 2026 - 17:07h.

Los vecinos han alertado de numerosos avistamientos en parques e, incluso, balcones de edificios y el consistorio ha hecho un llamamiento a la tranquilidad entre la población

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Una imponente águila de Harris lleva casi un mes sobrevolando los cielos de la localidad valenciana de Alfafar y otros municipios cercanos como Benetússer, Sedaví y Catarroja. Los vecinos y los técnicos del consistorio y el Seprona de la Guardia Civil han podido constatar la presencia de esta gran ave que llega a medir entre 48.5 a 53.5 centímetros de longitud total y entre 102 a 120 centímetros de envergadura debido a sus grandes alas redondeadas. Esta especie de águila depredadora, que suele alimentarse de palomas y otros pájaros, cuenta con un pico corto y curvo y unas garras fuertes y afiladas que utiliza para cazar a sus presas.

Unas características que han provocado la alerta entre los vecinos de estos municipios en los que se han producido multitud de avistamientos en parques de la zona e, incluso, en los balcones de diferentes edificios.

Ante la alarma generada entre la población, especialmente entre aquellos que salen a la calle a pasear a sus mascotas, el Ayuntamiento de Alfafar ha publicado en sus redes sociales una serie de consejos de cómo actuar en caso de encontrarse con el águila. Desde el consistorio recuerdan que no deben acercarse al ave ni alimentarla y en ningún caso tratar de capturarla. Además, aconsejan no dejar en el exterior de las viviendas jaulas con animales para evitar ataques.

Contratación de un cetrero para su captura

Los responsables del área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alfafar han explicado a Informativos Telecinco que han dado aviso de la presencia del ave al Seprona de la Guardia Civil y que ya han realizado las gestiones para contar con personas especializadas para su captura. También han contactado con el propietario del águila para facilitar su recuperación.

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Desde el consistorio han realizado, además, un llamamiento a la tranquilidad entre la población y explican que esta especie "no suele mostrar comportamientos agresivos hacia las personas, los niños y las mascotas".