Iván Sevilla 08 NOV 2026 - 06:00h.

El gato callejero "disfruta del hermoso claustro toscano, acompaña a los turistas y protege las piedras centenarias"

"Hay demasiadas palomas, no queremos exterminarlas, pero que no vengan más, manchan el monumento", nos explica el alcalde Pablo Graña

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OurenseEl monasterio de Santa María de Xunqueira de Espadanedo, ubicado en esta localidad de Ourense, sufre una plaga de palomas y tiene a un llamativo guardián: el gato Tito, que intenta controlarla. Aunque su actuación es más anecdótica que efectiva, junto a la figura del felino está el "grave problema" que tienen allí por unas aves que no solamente causan estragos en las ciudades.

Principalmente, la cuestión no es que este animal esté en la zona, sino la enorme cantidad de ejemplares que constantemente sobrevuelan el claustro, depositando sus excrementos en sus pilares y demás edificaciones.

"Nos lo ensucian todo. Estamos a favor de la vida de las aves que habitan el bonito entorno donde está el monasterio, pero hay demasiadas", nos asegura el alcalde del pueblo, Pablo Graña Rodríguez.

Tito "disfruta del claustro y acompaña a los turistas en su visita"

En ese contexto, al callejero gato que han llamado Tito se le ha visto en más de una ocasión devorando alguna paloma en el suelo. Un hecho que, con tinte cómico, destacan en las redes sociales del monumento.

"Es un currante y se preocupa por su conservación, ya que se enfrenta heroicamente a las perversas palomas", comentaron, por ejemplo, el 21 de octubre, con una imagen del felino comiéndose una.

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Otras fuentes del consistorio de Xunqueira de Espadanedo nos han relatado la historia del pequeño depredador: "Disfruta de nuestro hermoso claustro toscano, toma el sol y hace la visita guiada acompañando a los turistas".

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"Incluso se atreve a formar parte de la foto de recuerdo", añaden acerca de las imágenes que suelen tomarse los visitantes del que es uno de los mejores templos románicos de transición de la provincia de Ourense.

"Estamos dolidos de tener que limpiar todas las semanas", lamenta

Además de todo eso, Tito "también trabaja, consciente del gran problema del monasterio" cisterciense de origen altomedieval, "en dar caza a las palomas para proteger las piedras centenarias de Santa María".

"Nos está siendo bastante complicado de gestionar, ya lo intentó el anterior alcalde y ahora seguimos nosotros. Estamos bastante dolidos de tener que estar limpiando todas las semanas las cagadas que manchan el monumento", nos lamenta el actual regidor.

"Cada vez hay más palomas, hemos probado varios métodos y no nos están funcionando, pero trabajaremos para encontrar una solución. No queremos exterminarlas, no deseamos que abandonen la zona, pero tampoco que vengan más", nos matiza.