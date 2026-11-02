Carlos Plá Valencia, 02 NOV 2026 - 12:12h.

Una gran ola de agua y barro lo arrancó de sus brazos, desde entonces sale cada día en su búsqueda y en redes sociales ofrece una gratificación de 500 euros

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La llegada de una gran ola de barro y agua cogió a José y su perro Arus la tarde del 29 de octubre de 2024 en el parque de los Alfalares, en la localidad de Alfafar (Valencia). En minutos, el agua comenzó a subir y José se refugió en lo alto de un columpio. "Tenía a Arus cogido del brazo, pero se asustó y se escapó. Estaba a un metro de mí, me miró y se fue arrastrado por el agua", recuerda José William Rodríguez, un colombiano nacido en Cali y llegado a España hace más de dos décadas.

Tras salvar su vida milagrosamente, a la mañana siguiente de la barrancada, que acabó con la vida de 234 personas, José emprendió la búsqueda incansable de Arus. Así ha pasado los últimos dos años. Cada día, recorre la zona por donde lo perdió de vista, sale por su pueblo y los municipios cercanos afectados por la dana con fotos de su "niño de cuatro paticas".

Una búsqueda que realiza también en redes sociales, donde pide la colaboración de cualquier persona que haya podido verlo y ofrece 500 euros de gratificación a quien lo devuelva vivo. "Mientras me quede un hilo de vida siempre lo voy a buscar", asegura.

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"Me ha enseñado a querer"

Arus, un perro potencialmente peligroso de color marrón y con una gran mancha blanca en el pecho, tendría ahora cuatro años y a pesar de su fuerza y tamaño era un animal muy cariñoso, que se ganó el afecto de todos aquellos que lo conocieron. "A mí edad, me ha enseñado a querer, a amar sin rencor y sin pedir nada a cambio", afirma José, que espera que alguien lo encontrara aquella fatídica tarde en la que el agua los separó. "Si alguien lo tiene y quiere devolverlo, bien, si decide quedárselo, solo le pido que lo cuide".