Carlos Plá Valencia, 17 NOV 2026 - 16:21h.

Se trata de una nube lenticular parecida a una lente convergente o platillo con unos contornos muy definidos y que suele aparecer aislada y estática en el cielo

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Los vecinos de Valencia y su área metropolitana se han visto sorprendidos por la presencia de una enorme nube en forma de ovni que ha cruzado el cielo este mediodía. Una imagen sorprendente que muchos han querido inmortalizar y compartir en redes sociales y grupos de Whatsapp con sus seguidores y allegados.

Un fenómeno que tiene explicación y nombre. Se trata de una nube lenticular (altocumulus lenticularis), una formación nubosa estacionaria parecida a una lente convergente o platillo con unos contornos muy definidos y que suele aparecer aislada.

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Estos cúmulos cuando una corriente de aire húmedo y fuerte sopla perpendicularmente contra una cadena montañosa o relieve elevado. Al subir por la ladera de la montaña, el aire se enfría y al subir el vapor de agua se condensa formando la nube en la cresta de la onda. Posteriormente, al bajar por la otra cara de la onda, el aire se calienta y la nube se evapora. Este ciclo continuo da la impresión de que la nube está estática o "quieta" en el cielo, aunque el viento atraviese su interior a gran velocidad.

Se requiere una atmósfera estable y, con frecuencia, una inversión térmica cerca de la cima que limita el crecimiento vertical de la nube y define sus bordes en forma de lente, plato o platillo

La previsión para este martes de la Agencia Española de Meteorología (AEMET) sopla viento de poniente (componente oeste) con velocidades de entre 20 y 25 kilómetros por hora y rachas máximas que alcanzan los 40 y 45 kilómetros hora.

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Algunas curiosidades

En el mundo de la aviación estas nubes son ampliamente conocidas y estudiadas, los pilotos de planeadores las aprovechan por sus fuertes corrientes ascendentes para conseguir, incluso, récords de altitud y distancia, mientras que en los vuelos regulares de las aerolíneas comerciales, los pilotos suelen evitarlas debido a las turbulencias severas que pueden generar a los sistemas de rotor del avión.

Para los montañistas, estas nubes son a menudo un indicador de vientos fuertes en altura o el presagio de un cambio de tiempo o una tormenta.