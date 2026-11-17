Manuel Pimentel Málaga, 17 NOV 2026 - 14:27h.

Buzos del Centro de Actividades de Marbella (COIS) han retirado media tonelada de residuos de los fondos del puerto, situado en pleno centro de la ciudad

Entre los objetos retirados del agua hay escaleras, vallas, vasos, gafas de sol, aparatos electrónicos de todo tipo y hasta una radial que estaba sumergida en el fondo marino

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El fondo de los mares se han convertido en auténticos vertederos ocultos bajo el agua, sobre todo aquellos que están más influenciados por la actividad humana. Es por ello por lo que frecuentemente se realizan diversas campañas dedicadAs a la limpieza y conservación de mares, playas y ríos, como la que se ha llevado a cabo en el Puerto Deportivo de Marbella, Málaga.

La iniciativa se ha desarrollado con la colaboración del Centro Oficial de Investigaciones Subacuáticas (COIS), y ha contado con la participación de una veintena de personas, alrededor de diez buceadores y otra decena de personas en tierra que se han encargado de clasificar y trasladar los objetos recuperados del agua.

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En total, se han retirado más de 500 kilos de residuos del fondo marino, según ha informado este lunes el director del recinto náutico, Carlos Romero.

Colección de basura

Los objetos encontrados bajo el agua, dan para una colección. Desde escaleras de acceso a las embarcaciones, vallas, pasarelas, vasos y gafas hasta teléfonos móviles. Tambié se han hallado aparatos electrónicos como walkie-talkies y cámaras digitales de fotos, como se puede observar en las imágenes tomadas durante la actividad.

El elemento más llamativo que han encontrado los participantes de esta edición es una radial que estaba sumergida bajo el mar. Romero ha señalado que "se trata de una actuación que permite conocer el estado de los fondos y retirar residuos que no deben acabar en el medio marino".

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Asimismo, ha indicado que esta iniciativa se enmarca en las iniciativas de carácter medioambiental que se desarrollan en las instalaciones, junto con la renaturalización del agua mediante microarrecifes y las acciones de sensibilización dirigidas a los usuarios.

Uso del punto limpio

El responsable portuario ha destacado que "cada año se recogen residuos" y que se está observando una menor presencia de elementos abandonados en el fondo de los pantalanes, lo que refleja una mayor concienciación sobre la importancia de utilizar los espacios habilitados para el depósito de los residuos.

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En este sentido, Carlos Romero ha recordado que el puerto dispone de un punto limpio en la zona del varadero para la correcta gestión de los residuos contaminantes. Así mismo, la limpieza de fondos constituye, indican en un comnnicado, una de las actuaciones vinculadas a los criterios ambientales asociados a certificaciones como las normas ISO y la Bandera Azul.

Basura bajo el mar del litoral andaluz

Estaa actuación reliazada en el recinto marbellí se suma a otras intervenciones recientes en la costa malagueña y andaluza que evidencian la magnitud de un problema medioambiental por la basura sumergida bajo las aguas.

En campañas similares coordinadas este año por la Red de Vigilantes Marinos de la ONG Oceánidas, los buceadores voluntarios ya retiraron alrededor de 500 kilos de residuos en Caleta de Vélez y otros 400 kilos en la playa de La Malagueta, donde predominaron los neumáticos, las redes y otros utensilios de la pesca abandonados.

A nivel nacional, esta misma red ha logrado extraer más de 8,3 toneladas de desechos de los fondos españoles en su última gran limpieza anual.

Plásticos en el mar, la gran asignatura pendiente

Pero el principal problema es el impacto ambiental de los plásticos y microplásticos, también presentes en el mar. Los datos oficiales advierten de que alrededor del 80% de los residuos hallados en el litoral son plásticos de un solo uso y fragmentos, seguidos de restos metálicos, aparatos electrónicos y útiles de pesca que tardan décadas en degradarse y liberan sustancias contaminantes al ecosistema.

De hecho, investigaciones recientes de la Universidad de Cádiz alertan de que el problema se agrava tras los episodios de lluvias torrenciales, capaces de arrastrar toneladas de desechos desde tierra hasta formar en el Mediterráneo andaluz "regueros" de basura flotante de más de 20 kilómetros de longitud, buena parte de los cuales acaban hundiéndose y depositándose sobre los lechos marinos.