Las riadas de agua negra contaminada en Ávila: la grave y desconocida consecuencia de los incendios forestales

Las recientes lluvias han arrastrado las cenizas de los incendios forestales contaminando el agua de los ríos

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Una de las consecuencias de las fuertes lluvias en la zona de Ávila son las fuertes riadas de agua contaminada. En los ríos cercanos a zonas afectadas por los incendios forestales de este verano, las lluvias torrenciales de las últimas semanas han dejado una imagen muy llamativa y preocupante.

Potentes riadas de color negro arrastran las cenizas acumuladas en los incendios del verano pasado en Ávila. Quemada la vegetación, la lluvia de esta borrasca discurre sin ser absorbida hacia los cauces de los ríos dejándolos completamente contaminados y con un intenso color negro.

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Se trata de agua tóxica para uso y consumo humano que tampoco es apta para regadíos. "Es una mezcla bastante tóxica que contiene muchos contaminantes como metales pesados", advierte Mila Petrovic, investigadora del Instituto Catalán de Investigación del Agua.

Varios pueblos de Ávila sin agua potable tras las lluvias

Los expertos investigadores del agua recomiendan paralizar la captación y monitorizar componentes. Mila Petrovic explica que "hay ciertos parámetros como el oxígeno o los metales" que se utilizan para determinar la calidad del agua y si es apta para el consumo.

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Es el caso del pueblo avilés de Piedralaves donde los vecinos llevan varias semanas sin agua potable por otro episodio de lluvias fuertes el pasado octubre. "El día a día es bastante complicado porque no tienes dónde ducharte, no puedes fregar los platos en condiciones y tampoco puedes beber, pero nos vamos apañando", explica un vecino afectado por la contaminación del agua tras las lluvias que han arrastrado las cenizas de los incendios.

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Germán Ulloa, alcalde de Piedralaves, ha avisado de que "en breve el agua será declarada no apta". Se espera la misma previsión en otros pueblos de Ávila cercanos a las áreas quemadas en verano.