Carlos Plá Valencia, 18 NOV 2026 - 13:56h.

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La mujer declaró de forma espontánea a los policías que había droga en la casa lo que motivó un registro en el que se hallaron más sustancias estupefacientes

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Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Alicante a una pareja, hombre y mujer, de 26 y 32 años de edad, por su presunta participación en los delitos de violencia de género y violencia doméstica, respectivamente, y de tráfico de drogas.

La intervención policial tuvo su inicio tras un aviso a la sala CIMACC 091 en la que se alertaba de una fuerte discusión de pareja en el interior de un domicilio. A la llegada de los agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana a la vivienda se entrevistaron con la pareja por separado y manifestaron haber tenido una discusión y haberse agredido mutuamente, siendo detenidos como presuntos autores de los delitos de violencia de género y violencia doméstica respectivamente.

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Durante el transcurso de la intervención los agentes pudieron observar en el interior del domicilio diversas cantidades de sustancias estupefacientes que superaban las cantidades consideradas como aptas para el autoconsumo de los moradores de la vivienda.

La mujer declaró que había droga en la vivienda

Al ser preguntados por las mismas, la mujer manifestó de forma espontánea que había más droga en la casa y mostró una caja que contenía diversa cantidad de estupefacientes así como útiles para su manipulación y distribución.

Debido a las manifestaciones de la mujer que hacían suponer que los moradores de la vivienda se estarían dedicando al tráfico de drogas, se puso en conocimiento de los hechos al grupo de Policía Judicial para la continuación de la diligencia de entrada y registro con el fin de proceder a la incautación de las sustancias estupefacientes y de todo lo relacionado con la presunta actividad ilícita desarrollada.

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Una vez solicitada y autorizada la entrada y registro de la vivienda por parte de la Autoridad Judicial, se llevó a cabo la intervención de más de 850 pastillas de éxtasis, unos 21 gramos de cocaína, 26 gramos de cocaína rosa “TUSI”, 60 cartones de LSD, 12 cartuchos de 9mm, 7890 euros en billetes fraccionados y 135 libras esterlinas.

Tras la intervención policial, la pareja fue también detenida por su presunta participación en los delitos de tráfico de drogas.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Alicante, decretándose el ingreso en prisión para ambos detenidos.