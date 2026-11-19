Carlos Plá Valencia, 19 NOV 2026 - 13:53h.

La intervención ha permitido corregir una cojera aguda en la extremidad inferior derecha del animal provocada por un traumatismo que le causó la grave lesión

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La evolución de la medicina veterinaria aplicada a ofrecer el máximo bienestar a la fauna salvaje, permite afrontar retos pocos habituales. Es el caso de Eulogio, una de las hembras de marabú africano (Leptoptilos crumenifer) de Bioparc Valencia a la que se ha realizado una compleja cirugía, pionera en aves ciconiformes, para corregir una grave lesión en una de sus patas que le ha permitido recuperar la funcionalidad.

El equipo técnico del parque detectó una cojera aguda en la extremidad inferior derecha consecuencia de un traumatismo que se identificó una luxación en la articulación intertarsal tras la primera exploración y las radiografías. Aunque la parte afectada parece la rodilla, realmente podría asimilarse al tobillo humano, por la diferente anatomía de las aves respecto a los mamíferos.

Un TAC confirmó la lesión y el experto en aves Mikel Sabater, del Colegio Europeo de Medicina Zoológica (ECZM), acudió a la clínica de Bioparc Valencia para realizar la intervención del marabú que consistió en el emplazamiento del tendón y la disposición de unas suturas circunferenciales para recuperar la estabilidad.

Especie amenazada

Una vez finalizada con éxito la operación, se colocó un vendaje provisional para proteger la zona y evitar posibles infecciones, ya que esta especie tiende a orinar y defecar sobre sus patas como mecanismo para regular su temperatura corporal. La hembra ha respondido bien al postoperatorio, con una evolución favorable. El personal de veterinaria y biología realiza curas diarias que, junto con un proceso de rehabilitación y fisioterapia, permiten avanzar en su recuperación que es prolongada en estos casos.

El marabú es un ave inquieta, astuta e inteligente, de hábitos fundamentalmente carroñeros incluida en el programa europeo de conservación de especies amenazadas (EEP) en el que participa BIOPARC Valencia. Convive en la sabana del parque con pelícanos, ibis sagrados, cebras de Hartmann, distintos tipos de anátidas y el grupo de rinocerontes, entre los que se encuentra Kairu, que acaba de cumplir un año.