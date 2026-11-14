'Las vidas de Thor', el periodista Manu Reyes narra en su primer libro la historia de su perro lobo adoptado: "Este cuento salva vidas"

Carlos Plá Valencia, 14 NOV 2026 - 05:30h.

El cuento narra las aventuras de Thor y Manu desde que sus vidas se cruzaron en 2019 y destinará parte de lo recaudado a fomentar las adopciones de animales

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Las vidas de Thor y Manu Reyes, periodista de Informativos Telecinco y Noticias Cuatro se cruzaron en septiembre de 2019. "Una noche de diluvio y niebla conocí a Thor, un cruce de perro lobo y malamute, cuando lo paseaba un chico que lo tenía en acogida. Eran las 11 de la noche y volvía de trabajar en la Dana que asoló Ontinyent y la Vega Baja del Segura en 2019", recuerda Manu.

Thor estaba tan enfermo que el veterinario no quería ponerle las vacunas ni desparasitarlo porque pensaba que no iba a sobrevivir. "Había sufrido maltrato, estaba desnutrido y lleno de parásitos. Decidí adoptarlo y descubrí que había sufrido demasiado. Aún así rápidamente me demostró que era capaz de ofrecer la mayor lealtad y el amor más puro", asegura.

Fue entonces cuando abrió una cuenta en Instagram, @thorisawolf, para recopilar un álbum de recuerdos de Thor y compartir fotos, viajes, aventuras y curiosidades. "Poco a poco se formó una gran comunidad en la que estamos 120.000 personas. Ya no soy Manu Reyes soy ese que va con Thor. Y aproveché su alcance para hacer difusión de animales que necesitan ayuda o adopción y desde entonces hemos ayudado a decenas de peludos a conseguir un hogar".

"Las vidas de Thor"

Tras el éxito de la cuenta de Instagram, una editorial contactó con Manu Reyes para proponerle escribir un libro en el que contara la historia de ambos. "Pensé que era una oportunidad preciosa para concienciar sobre lo maravilloso que es adoptar a un animal que no tiene hogar", afirma.

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"Las vidas de Thor", un libro en formato cuento, destinará parte de cada ejemplar vendido a fomentar adopciones, costear tratamientos de animales enfermos y dar a conocer casos que les llegan cada día. "Este cuento narra una historia, un relato que ficciona cómo pudieron ser las vidas pasadas de Thor y cómo serán las próximas. Es un libro con alma y verdaderamente bonito con unos ilustraciones inspirados en él, que estoy convencido que le encantarán a los lectores".

Nuestra aventura es nuestra vida

Cuando le preguntan por Thor y su adopción, Manu siempre asegura que "yo le salvé la vida y le curé. Él salva la mía cada día". Entre ellos se ha creado una conexión especial. "A veces me mira en silencio, como si recordara cosas de otras vidas e intuyera las que aún están por venir. Juntos vivimos aventuras y, entre silencios y miradas, Thor me cuenta historias de otros tiempos y me enseña algo que olvidamos demasiado a menudo: a vivir cada instante ya sea triste o radiante".

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Una forma de vida que Manu Reyes refleja en su cuento. "Entre nosotros hay una promesa: volver a buscarnos y encontrarnos, una y otra vez, en cada una de nuestras vidas. Aquellos que quieran acompañarnos y conocer nuestra historia, quizá descubran que salvar una vida puede salvar muchas más porque hay muchos animales que esperan una nueva oportunidad".