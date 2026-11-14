Carlos Plá Valencia, 14 NOV 2026 - 12:53h.

Su dueño lo dejó este miércoles olvidado por despiste en la calle después de subir a Lebrón el coche, desde entonces pide ayuda para recuperarlo y que Lebrón pueda volver a andar

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Álex lleva dos días buscando sin descanso la sillita de ruedas que utiliza su perro Lebrón para poder desplazarse. "Tiene una hernia en la espalda que se pudo producir después de un atropello que sufrió y que le ha dejado paralizadas las patas traseras. Estaba súper feliz con el carrito porque podía incluso correr y además se le estaban fortaleciendo las patas delanteras", explica su dueño.

El carrito desapareció el pasado miércoles después de sacarlo a pasear como todos los días por la zona del Sensal de Castellón. "Lo llevé hasta allí en coche como siempre y después de dar el paseo lo metí de nuevo en el coche y me dejé el carrito en la calle por despiste. Cuando llegué a casa me di cuenta y al volver ya no estaba", cuenta.

Desde entonces, ha pedido ayuda en grupos de Facebook, colocado carteles en la zona donde lo dejó olvidado, además de acudir a la policía local y visitar la oficina de objetos perdidos sin éxito. "No lo encuentro. Hoy voy a ir a un centro de adopción de animales a ver si alguien lo ha dejado allí".

Una silla de 600 euros

Por el momento, solo tiene una pista fiable. "Recibí una llamada y me contaron que una mujer con un coche gris de los que no necesitan carné lo cogió y lo metió en el maletero. Quiero pensar que cómo estaba al lado de una zona de contenedores creyó que lo habían tirado. Espero que lo devuelva", señala.

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Álex decidió comprar esta sillita de ruedas para Lebrón, un imponente perro de 30 kilos mezcla de American Stanford y Rottweiler, para que pudiera desplazarse por sí mismo. "No es un juguete, me costó más de 600 euros. Yo ya no podía con él y tenía la espalda destrozada yo también".

En estos dos días ha tenido que volver a sacarlo a la calle cargando con él. "Lebrón no entiende porque ya no tiene su carrito, pero es un perro muy sufrido y se conforma. Espero que podamos encontrarlo", explica Álex.