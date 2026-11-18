Carlos Plá Valencia, 18 NOV 2026 - 16:35h.

El arrestado amenazó a la víctima con un cuchillo de cocina y al intentar huir por una ventana se precipitó al vacío cayendo a un patio de luces

Una discusión de pareja destapa un arsenal de drogas en una vivienda de Alicante

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Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad valenciana de Paterna a tres personas, dos hombres y una mujer, de 39, 46 y 47 años, respectivamente, como presuntos autores de los delitos de lesiones y omisión del deber de socorro. A uno de ellos se le imputa también los delitos de amenazas y quebrantamiento de condena.

Al parecer, uno de los arrestados habría amenazado con un cuchillo en el interior de una vivienda a un hombre, precipitándose este por una ventana durante su huida, sin ayudarle ninguno de los que se encontraba en el domicilio.

Los hechos ocurrieron el 26 de octubre, cuando los agentes fueron comisionados por la Sala CIMACC-091 para que acudiesen a un domicilio de Paterna, donde un hombre se habría precipitado desde un segundo piso.

Rápidamente, agentes de Policía Nacional acudieron al lugar, donde junto a Policía Local, observan a un individuo en el patio interior, tendido en el suelo. Tras fracturar la puerta de acceso de una de las viviendas de la planta baja, lograron acceder hasta él, comprobando que presentaba golpes por todo el cuerpo, y siendo estabilizado in situ por un sanitario. El herido fue evacuado por bomberos y sanitarios y trasladado a un centro hospitalario.

Los agentes averiguaron, según les manifestó la propia víctima, que momentos antes se encontraba en un domicilio del segundo piso junto a una mujer, cuando llegó la ex pareja de ella, iniciándose una pelea entre los dos hombres. En un momento dado, la ex pareja, además de golpearle, le mostró un cuchillo de cocina, escapando la víctima por la ventana al temer por su vida y cayendo al deslunado.

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Los policías subieron hasta el domicilio, donde, tras llamar insistentemente a la puerta durante varios minutos, finalmente una mujer que manifestó ser la propietaria, les abrió y permitió el acceso. En el comedor observaron restos de sangre en el suelo, mobiliario y paredes, y localizaron a un hombre sentado en el sofá y, en una mesita a su lado, un cuchillo de grandes dimensiones.

Oculto en el interior de un canapé

Los agentes comprobaron todas las habitaciones y localizaron a otro individuo en el interior de un canapé que se encontraba perfectamente cerrado, que sería el que presuntamente amenazó a la víctima con el arma blanca. El mismo, además, tenía en vigor una orden de alejamiento de la mujer que se encontraba en la vivienda.

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Por todo ello, los agentes lo detuvieron como presunto autor de los delitos de amenazas, lesiones, omisión del deber de socorro quebrantamiento de medida cautelar. El arrestado pasó a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión.

El otro varón y la mujer, por su parte, fueron arrestados como presuntos autores de los delitos de lesiones y omisión del deber de socorro. Ambos quedaron en libertad tras ser oídos en declaración, una vez advertidos de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.