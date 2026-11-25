Carlos Plá Valencia, 25 NOV 2026 - 19:30h.

El gimnasio cuenta con un monitor que asesora a los usuarios y un programa de motivación que incluye clasificaciones y medallas para fomentar la constancia

Practicar ejercicio físico protege de la obesidad durante toda la vida: "Es una causa de una mejor evolución del peso corporal"

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En los pueblos de la España vaciada no solo faltan bares o tiendas de comestibles, los vecinos de muchos de estos municipios tampoco cuentan con polideportivos municipales o gimnasios donde practicar deporte. Para cubrir esta carencia, la Diputación de Valencia ha puesto en marcha un gimnasio portátil, instalado en un contenedor adaptado, equipado con diferentes máquinas, pesas y otros elementos para realizar ejercicios de fuerza y acondicionamiento físico. Una iniciativa que surge para fomentar el entrenamiento de fuerza y la actividad física entre la población. "Pretendemos acercar a los habitantes de las localidades rurales servicios deportivos que, por su reducido tamaño o población, no siempre pueden estar disponibles en sus municipios. Al ser una instalación transportable, puede trasladarse de una localidad a otra sin necesidad de construir infraestructuras permanentes", explica Avelino Mascarell, diputado de Desarrollo Territorial.

El funcionamiento de la instalación está coordinado por el personal del municipio en el que se encuentra y cuenta con un monitor que asesora a los usuarios en la realización de los ejercicios y en el uso del equipamiento disponible.

Para acceder al gimnasio es necesario realizar una reserva previa a través del teléfono móvil. El sistema organiza la actividad por franjas horarias, con un número limitado de plazas en cada turno, de manera que se pueda distribuir la asistencia y facilitar el aprovechamiento de las instalaciones. Además, se ha incorporado un programa de motivación que incluye clasificaciones y medallas vinculadas a la participación de los usuarios. Con esta fórmula se pretende fomentar la constancia y favorecer la incorporación del ejercicio físico a los hábitos cotidianos de la población.

Instalado en Ademuz

Actualmente, el gimnasio se encuentra ubicado frente al frontón cubierto de Ademuz, en la avenida Valencia, y permanecerá en el municipio hasta finales de diciembre. Durante este periodo se evaluará el funcionamiento del servicio y la respuesta de los usuarios, con el objetivo de estudiar su continuidad durante 2027 mediante un itinerario que permita llevarlo a diferentes municipios de la provincia en riesgo de despoblación. "La respuesta ha sido muy positiva desde el primer momento, como demuestra el hecho de que en apenas unos días ya contemos con 79 personas inscritas", asegura Ángel Andrés, alcalde de Ademuz.

El alcalde ha incidido especialmente en la importancia de ofrecer alternativas de ocio saludable a la población más joven. "Este gimnasio está pensado especialmente para nuestros jóvenes, que necesitan encontrar en sus pueblos servicios y oportunidades similares a los que existen en las ciudades. Si queremos fijar población y que las nuevas generaciones sigan viviendo en el medio rural, tenemos que ofrecerles motivos para quedarse. Y disponer de instalaciones deportivas y espacios de encuentro como este también contribuye a conseguirlo", ha señalado.