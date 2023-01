Fani Carbajo desvela qué opina su hijo sobre la posibilidad de volver con Christofer

Para Fani Carbajo no ha sido fácil el camino de la fama. Luego de participar en el reality de Telecinco La isla de las tentaciones de la edición 2020, su nombre se popularizó enormemente. Ganó dinero y ayudó a su familia y a sus amistades. Pero como todo en la vida es una montaña rusa, a veces se sube y a veces se baja. En el momento de las "vacas flacas", Fani no contó con muchos de sus seres queridos y hoy lo tiene claro: no perdona.