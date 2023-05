La vida de Arancha Morales, de Informativos Telecinco, tras convertirse en madre de su primer hijo

Tras nueve meses de espera, la presentadora del matinal de informativos Telecinco, cambiaba la actualidad del país, que tanto le gusta por pañales, biberones y paseos inolvidables. Acostumbrada a madrugar, esto es algo que no cambia, la periodista aprovecha el día al máximo con su pequeño.

Aperitivos, paseos por el barrio, en los últimos meses para Arancha, su pareja y Gael, todo están siendo primeras veces. La periodista está en un momento muy completo y no duda en reconocer que está totalmente enamorada de la vida, no obstante, hay algo que Arancha echa de menos, y no son los platós de informativos Telecinco, sino montar a caballo, pero seguro que dentro de poco podemos verla a lomos de su corcel favorito. ¡Así es la vida de Arancha Morales como recién estrenada madre!