“Soy actriz, trabajo con gente que admiro y estoy viviendo la vida que pensé que no llegaría a vivir”. La actriz valora especialmente haber llegado a donde está porque, en un momento de su vida, no tenía certezas de nada, ni siquiera de su presente: “Sentí que no tenía espacio en este mundo”, confiesa. La tinerfeña cuenta que sufrió bullying en todos los colegios donde estuvo.