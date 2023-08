La dura pérdida de la corresponsal Laura de Chiclana en Ucrania: "Me planteé no regresar"

Ocho meses después de aquel momento, hablamos con Laura sobre su experiencia . Entonces, tenía muy claro que su labor estaba por encima de muchas cosas: "Sé que puedo morir, pero no me arrepiento" . Ahora, un año después, frente a nosotros está una Laura igual de decidida, pero más consciente de los riesgos. Han sido los golpes de la vida, y la guerra, los que le han dado "guantadas de realidad" .

Concretamente, lo hizo l a muerte de uno de sus compañeros en Ucrania . La periodista y su cámara, Mariano Burattini, hicieron un grupo de amigos, cuenta, poco después de aterrizar en el país. Lo que no imaginaba es que uno de ellos, Chris Parry , muriese en terribles circunstancias: "Fue ejecutado" , asegura. La sevillana no puede evitar emocionarse al recordar cómo vivió su pérdida y todos los pensamientos y miedos que vinieron con ella.

"Me planteé si regresar o no a Ucrania", confiesa Laura. La corresponsal, con la perspectiva del tiempo y de golpes como el de Chris, ve más cerca el peligro. "Te sientes un poco invencible, pero me di cuenta de que me puede pasar a mí también", relata. De hecho, hace tan solo unos días publicaba en Twitter la noticia de un bombardeo en uno de los hoteles donde ella y su equipo se alojaron. "Me ha dado todo un vuelco, y más viendo que aparecen ahí las ventanas de lo que fueron nuestras habitaciones", ha escrito.