Maestro Joao, roto, anuncia el fallecimiento de su madre, Benita: "Sigo viendo su mirada"

Con su comunicado con el que ha hecho oficial el fallecimiento de su madre, ha querido desvelar además cuáles fueron las últimas palabras que ambos intercambiaron: “El último vídeo que me mandaste decías “Vuelve pronto por favor”, lo he escuchado mil veces, pero no sabía que serían las últimas palabras que te escucharía decir. Ahora ya estarás siempre junto a mí”, se ha sincerado.