Alejandra Rubio reacciona a las declaraciones de Carmen Borrego sobre su maternidad

Cuando se anunció el embarazo de Alejandra Rubio, una de las primeras personas de su familia en pronunciarse públicamente fue su tía, Carmen Borrego, y lo hizo en el plató de 'Así es la vida'. Allí, la exconcursante de 'Supervivientes' contó que estaba pletórica con la idea de convertirse en tía abuela y que le había dicho a su sobrina cuando esta le había contado que iba a tener un bebé con Carlo Costanzia que ella le podía criar al bebé.

La hija de Terelu Campos nunca se pronunció sobre esas palabras, pero ahora lo ha hecho en el podcast de 'La casa de mi vecina' a petición de su presentadora, Nagore Robles. "Quizá lo hizo para ayudarte, pero a mí no me gustó. ¿Por qué iba a tener que cuidar tu tía a tu bebé? ¿No estás ya tú para hacerlo? Igual me equivoco yo", le confesaba la exconcursante de 'Gran Hermano', ante lo que Germán González, colaborador del espacio añadía: "Yo creo que lo hizo por lanzar una pullita por su nieto y su hijo".

Era entonces cuando el periodista recordaba que Carmen Borrego no está pudiendo ejercer de abuela con su único nieto, Marc, el niño de un año que su hijo, José María Almoguera, tiene en común con la manicurista Paola Olmedo. La razón es que el mayor de los nietos de María Teresa Campos no quiere tener ningún tipo de relación con su madre, a la que acusó en una exclusiva de crear problemas en su relación con la madre de su hijo.

"No creo que sea una pullita, porque yo te juro que Carmen lo ha pasado súper mal, que yo lo he visto en el plató de 'Supervivientes', ella está súper rota con ese tema", ha apuntado Nagore Robles. Alejandra Rubio desmentía totalmente que se tratase de una pullita hacia su primo y ha asegurado que las palabras de su tía no iban con ninguna mala intención tampoco hacia ella porque sabe que le hace "mucha ilusión" tener un sobrino nieto.

"Yo he sido muy 'hater' de Carmen y ella mía", ha recordado la aspirante a actriz, que ha tenido momentos muy complicados en la relación con su tía en los que las dos se han lanzado pullitas públicas, pero ha dejado claro que eso fue cosa del pasado y que sabe que ahora sus palabras no tienen ninguna carga de maldad: "No lo ha dicho en ese sentido, lo ha dicho en que si yo necesito algo, ella va a estar".