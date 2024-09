Marta Peñate se emociona con el gesto que Adara Molinero ha tenido con ella: "Es muy buena persona"

La ganadora de 'Supervivientes All Stars' ha hecho público el detalle que ha tenido la influencer con ella

La exconcursante de 'Gran Hermano' defiende que la ganadora de 'GH VIP' es "muy buena persona"

Adara Molinero le ha ofrecido a Marta Peñate acompañarle a su segunda transferencia embrionaria si Tony Spina no puede

Marta Peñate y Adara Molinero se han hecho muy buenas amigas. Tanto es así, que en estas últimas semanas no han dejado de hacer planes juntas. Ahora, la ganadora de 'Supervivientes All Stars' no ha podido evitar emocionarse con el gesto que la ganadora de 'GH VIP' ha tenido con ella y que tiene que ver con su próxima transferencia embrionaria.

La canaria y la madrileña empezaron muy mal su andadura en 'Supervivientes All Stars'. No se soportaban y sus peleas eran constantes. Arrastraban un pasado de discusiones y no hacían más que reprocharse cosas la una a la otra. Sin embargo, Honduras logró que las dos creadoras de contenido enterraran el hacha de guerra y se dieran una oportunidad. Duró poco, porque la exazafata de vuelos fue expulsada del reality, pero ambas prometieron intentar empezar de cero en España.

Y así están haciendo. Una vez la exconcursante de 'Gran Hermano' y exparticipante de 'La isla de las tentaciones' aterrizó en la península, tras proclamarse ganadora de la edición, retomó ese inicio de su relación con Adara Molinero, descubriendo que tienen muchas cosas en común y que de ahí podía salir una bonita amistad. Ahora, un mes después de la final, las dos influencers han compartido muchos momentos juntas.

"Cada vez estamos quedando más", se sorprendía la novia de Tony Spina, que le ha dedicado unas preciosas palabras a la exnovia de Hugo Sierra en un directo que ha hecho en sus redes sociales. "Es superbuena persona. Se me pasa el tiempo volando, me siento super a gusto", ha contado la colaboradora de diversos realities de la cadena, que se ha quedado muy sorprendida con el gesto que ha tenido la ganadora de 'GH VIP' con ella.

El gesto de Adara Molinero con Marta Peñate

Y es que, en una de sus conversaciones, Adara Molinero le ha preguntado a Marta Peñate que con quién va a acudir a su transferencia embrionaria. Según ha contado la canaria, la madrileña es consciente de que Tony Spina últimamente "está trabajando mucho" y por eso se pensaba que acudiría sola a esta intervención quirúrgica tan importante para ella para lograr ese deseado embarazo.